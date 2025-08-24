'Fiesta' fa un gir inesperat al seu equip de presentadors i ascendeix Terelu Campos
Terelu Campos guanya pes entre el planter de presentadors de 'Fiesta' aquest dissabte a Telecinco
El que semblava un simple ajust d'escaleta a 'Fiesta' va acabar transformant-se en un canvi de poder dins del programa. La reubicació de la secció de Terelu Campos va avançar la seva presència a la tarda. Tanmateix, també la va consolidar com la veritable conductora de bona part de l'espai.
El bloc nostàlgic de Terelu Campos, 'Aires de fiesta', es va emetre entre les 16h i les 17:15h, avançant-se tenint en compte que abans s'emetia a les 19:30h. Tanmateix, la sorpresa va arribar quan, després de recordar Marisol, la filla de María Teresa Campos no va abandonar la taula. En lloc de cedir el testimoni, va entrevistar en solitari Makoke després de la cancel·lació del seu casament,un contingut habitualment dels altres presentadors.
A aquella hora, César Muñoz i Àlex Blanquer gairebé no havien aparegut a 'Fiesta'. Ho van fer de manera testimonial a l'inici de l'emissió, durant dos minuts, i no van tornar fins gairebé les 19h. En aquest temps, tres de les cinc hores de durada de 'Fiesta' van quedar sota el comandament exclusiu de Terelu Campos.
Passades les sis, la també col·laboradora de 'De Viernes' seguia al lloc central. Va ser ella qui va moderar el corrillo de la tarda, on es van abordar diversos temes d'actualitat de la crònica social. No va ser fins a les 18:45h quan César Muñoz i Àlex Blanquer van irrompre al plató per introduir el següent tema: el triangle format per Sofía Suescun, Kiko Jiménez i Juan Faro.
El fet que els presentadors titulars quedessin relegats durant tres hores fa saltar les alarmes sobre la direcció que prendrà 'Fiesta'. No obstant això, l'avançament de la secció de Terelu Campos obeïa a l'intent de revitalitzar les discretes dades d'audiència del programa. Un moviment que tampoc va ajudar, ja que 'Fiesta' va ser tercera opció de la seva franja amb un pobre 8,3% de quota i 593.000 espectadors.
Igualment, cal destacar que el retorn d'Emma García a 'Fiesta' és a tocar. Previsiblement, la presentadora tornarà al seu lloc durant la primera setmana de setembre. Encara és una incògnita què passarà amb la secció de Terelu Campos i si es mantindrà en emissió durant la temporada.
