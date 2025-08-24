La propuesta que recibe Bahar y da un giro de 180º a su futuro en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 25 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, laa operación de Bahar resultó ser todo un éxito y su familia respiró aliviada. Evren enloqueció al escuchar cómo el padre del chico que provocó el accidente hablaba de Bahar y le comenzó a pegar, poniendo en juego de nuevo su trabajo si lo denunciaban. Parla quiso vivir con su padre para conocerle y descubrir cómo era, pero Rengin se negó.

Aziz acudió a la UCI y se disculpó con su madre, que continuó inconsciente. Tugra tenía una deuda muy grande y el prestamista le amenazó con lavar dinero en el hospital. Bahar por fin abrió los ojos y sus seres queridos se emocionaron, aunque Aziz no se atrevió a visitarla por si ella sentía rechazo al verle. Estaba muy arrepentido por la queja que había escrito.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer',Bahar cree que su hijo y ella deben reconstruir su relación. Después de todo lo que han pasado piensa que Aziz tiene que aprender a valorarla. De este modo, Seren y Aziz se llevan a sus dos bebés a casa y toda la familia se junta para recibirles.

Evren pide matrimonio a Bahar en la puerta del hospital y ella le dice que "sí". Está muy emocionada, pero la doctora Jennifer les interrumpe con un nuevo caso y deben ponerse a trabajar. Por su parte, Timur descubre que Bahar se ha comprometido.