Cuatro anuncia el retorn de 'Cuarto Milenio' amb Iker Jiménez, amb novetats
Novetats a les seccions i un viatge a Hiroshima, a l'inici de la 21a temporada de 'Cuarto Milenio' de Cuatro
Aquest diumenge 7 de setembre, a les 22.40h, Cuatro reobre les portes de 'Cuarto Milenio'. El programa d'Iker Jiménez i Carmen Porter enceta la seva temporada número 21 amb un inici molt especial: un viatge a Hiroshima en el 80è aniversari del primer atac nuclear de la història. Allà, on la bomba atòmica va arrasar la ciutat el 6 d'agost de 1945, oferiran un reportatge que barreja memòria històrica, reflexió i testimonis.
No serà una estrena qualsevol. L'equip de 'Cuarto Milenio' ha gravat imatges de escenaris emblemàtics com el Monument a la Pau dels Nens i la Cúpula de Genbaku. Són símbols de resistència i record en una ciutat que continua transmetent un missatge de pau al món.
Des del seu debut al novembre de 2005, 'Cuarto Milenio' ha aconseguit convertir-se en el programa més veterà de Cuatro i en una de les seves grans apostes per al prime time. La seva trajectòria l'avala: la darrera temporada va fer una mitjana de 719.000 espectadors (6,9% de quota), superant el seu competidor directe en més d'un punt i mig. Entre el públic jove de 25 a 44 anys va arribar a un 14,8% de seguiment, i en comunitats com Canàries (16%), Andalusia (12,7%) o Madrid (12,5%) les seves xifres van ser especialment notables.
Iker Jiménez ho resumeix amb claredat: "És un miracle que el programa segueixi viu després de 20 temporades d'emissió ininterrompuda, a la mateixa cadena i amb el mateix presentador. És un exemple de resistència i un exemple que les històries que expliquem i com les expliquem interessen al gran públic".
La vint-i-unena temporada de 'Cuarto Milenio' arriba carregada de noves propostes narratives i seccions inèdites. Com "Modo incógnito", on reporters que s'endinsen de nit en llocs suposadament encantats, armats només amb una càmera de visió nocturna o un telèfon mòbil. O "Camposanto", on Nacho Navarro investigarà cementiris plens d'història i llegendes.
També "Nocturns", sobre històries inquietants relatades per Javier Pérez Campos. Comptarà amb protagonistes que semblen sorgits d'un malson: caçadors de trofeus macabres, llars amb secrets ocults o genets condemnats a cavalcar eternament. Així com "Experiment", seccions esporàdiques on Iker Jiménez recupera investigacions sorprenents sobre el cervell, la parla i la conducta humana.
Cal destacar que el primer programa inclourà també una entrevista amb el doctor Manuel Sans Segarra, prestigiós cirurgià i pioner en laparoscòpia a Espanya. En conversa amb Iker Jiménez, presentarà el seu nou treball sobre l'ego, la supraconsciència i els fenòmens paranormals. A més, reflexionarà sobre temes universals com la por a la mort, la crisi existencial contemporània o les Experiències Properes a la Mort (ECM).
