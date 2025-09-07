Cuatro anuncia el regreso de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez, con novedades

Este domingo 7 de septiembre, a las 22:40h, Cuatro reabre las puertas de 'Cuarto Milenio'. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter encara su temporada número 21 con un arranque muy especial: un viaje a Hiroshima en el 80º aniversario del primer ataque nuclear de la historia. Allí, donde la bomba atómica arrasó la ciudad el 6 de agosto de 1945, ofrecerán un reportaje que mezcla memoria histórica, reflexión y testimonios.

No será un estreno cualquiera. El equipo de 'Cuarto Milenio' ha grabado imágenes de escenarios emblemáticos como el Monumento a la Paz de los Niños y la Cúpula de Genbak. Símbolos de resistencia y recuerdo en una ciudad que sigue transmitiendo un mensaje de paz al mundo.

Desde su debut en noviembre de 2005, 'Cuarto Milenio' ha conseguido convertirse en el programa más veterano de Cuatro y en una de sus grandes apuestas para el prime time. Su trayectoria lo avala: la última temporada promedió 719.000 espectadores (6,9% de cuota), superando a su competidor directo en más de un punto y medio. Entre el público joven de 25 a 44 años alcanzó un 14,8% de seguimiento, y en comunidades como Canarias (16%), Andalucía (12,7%) o Madrid (12,5%) sus cifras fueron especialmente notables.

| Mediaset

Iker Jiménez lo resume con claridad: "Es un milagro que el programa siga vivo después de 20 temporadas de emisión ininterrumpida, en la misma cadena y con el mismo presentador. Es un ejemplo de resistencia y un ejemplo de que las historias que contamos y cómo las contamos interesan al gran público".

La vigésimo primera temporada de 'Cuarto Milenio' llega cargada de nuevas propuestas narrativas y secciones inéditas. Como "Modo incógnito", donde reporteros que se adentran de noche en lugares supuestamente encantados, armados solo con una cámara de visión nocturna o un teléfono móvil. O "Camposanto", donde Nacho Navarro investigará cementerios cargados de historia y leyendas.

También "Nocturnos", sobre historias inquietantes relatadas por Javier Pérez Campos. Contará con protagonistas que parecen surgidos de una pesadilla: cazadores de trofeos macabros, hogares con secretos ocultos o jinetes condenados a cabalgar eternamente. Así como "Experimento", secciones esporádicas donde Iker Jiménez rescata investigaciones sorprendentes sobre el cerebro, el habla y la conducta humana.

Cabe destacar que el primer programa incluirá también una entrevista con el doctor Manuel Sans Segarra, prestigioso cirujano y pionero en laparoscopia en España. En conversación con Iker Jiménez, presentará su nuevo trabajo sobre el ego, la supracosciencia y los fenómenos paranormales. Además, reflexionará sobre temas universales como el miedo a la muerte, la crisis existencial contemporánea o las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM).