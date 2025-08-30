Audiències: 'El Peliculón' lidera davant de 'Viatge al centre de la tele' i 'First Dates'
'Agafa't a la butaca' continua sense destacar en audiències a la tarda contra 'Pasapalabra'
'El Peliculón: El favor' lidera en audiències des d'Antena 3 amb un 12% i 962.000 telespectadors. La nit de 'Viatge al centre de la tele' aconsegueix destacar amb un bon 10% i 806.000 seguidors a La 1. Finalment, 'First Dates' ocupa tot el prime time de Telecinco millorant les reposicions de 'De Viernes' en marcar un 8,5% i 662.000.
'El Blockbuster: Ambulance, pla de fugida' cau a Cuatro a un 4,4% i 313.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (3,9% i 323.000) i 'Equipo de Investigación' (3,4% i 283.000) es mantenen fluixos en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
La Vuelta destaca a la sobretaula de La 1 amb un 11,6% i 932.000 fidels. A més, 'Malas Lenguas' es manté en el segon tram amb un 6,8% i 440.000 i a La 2 signa un 3,6% i 235.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un bon 10,3% i 722.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no destaca amb Cristina Lasvignes amb un 8,1% i 537.000 seguidors, mentre 'Tardear' segueix amb un 8,9% i 686.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,3% i 1.087.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 12,9% i 884.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 10% i 726.000 fidels des de La 1.
'Agafa't al sofà' continua sense destacar en audiències amb un 8% i 553.000 espectadors a Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 18,8% juntament amb 1.288.000 seguidors a Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' es conforma amb un 8% i 558.000.
'La Hora de La 1' lidera amb un estupend 16,7% i 282.000, seguida de 'Mañaneros 360' amb un estupend 13,6% i 412.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% i 216.000) i 'Vamos a ver' (9,64% i 269.000) es mantenen en audiències a Telecinco. Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un 10,9% i 275.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,3% i 1.491.000 a Antena 3.
Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de divendres 29 d'agost amb un 13,1% de share. La 1 amb un 10,8% és segona per sobre de Telecinco, que marca un 8,2%. laSexta amb un 5,5% supera Cuatro, que tanca un cop més la llista amb un 4,7%.
