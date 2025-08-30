Telecinco llança la primera promo de 'El preu de...', nou programa amb Santi Acosta
Santi Acosta protagonitza la primera promoció de 'El preu de...', nou programa de Telecinco per al seu prime time
Telecinco ha llançat la primera promo d'una de les seves noves apostes per al prime time de setembre: 'El preu de...'. Tot i que encara es desconeixen detalls d'aquest nou espai, produït per Mandarina ('De Divendres'), Santi Acosta avança alguns dels temes del format. Una aposta l'estrena de la qual estaria prevista per a la nit de dimecres de Telecinco durant la tardor.
"A la vida tot té un preu que cal pagar. Quin és el preu de l'ambició? Quin és el preu de la traïció? I de la fama?. Estrenem 'El preu de...', un nou programa en què posarem etiqueta als casos més secrets i controvertits de l'actualitat, amb imatges, testimonis en exclusiva i arxius mai oberts. Coneixerem el preu de la veritat", diu Santi Acosta a la promo.
Cal destacar que 'El preu de...' és una de les apostes de Mediaset per al FesTVal de Vitòria, amb la seva presentació marcada per al dimarts 2 de setembre a les 10h. Segons revela el grup, l'espai combina el gènere del documental, l'entrevista i el debat en plató per aportar informacions exclusives i analitzar notícies de gran impacte de la mà dels seus protagonistes.
Per tant, tot apunta que, seguint la línia de formats com 'Formigues Blanques', 'El preu de...' es dividirà en dos blocs. Un d'ells serà un documental gravat i l'altre un debat en plató presentat per Santi Acosta juntament amb un equip de col·laboradors.
D'aquesta manera, 'El preu de...' se suma a l'aposta de continguts de Telecinco, que busca capgirar la situació del prime time després d'un estiu marcat per dades molt fluixes. La gran aposta serà 'Supervivientes All Stars' la nit de dimarts, dijous i diumenges i 'Bailando con las estrellas' els dissabtes. En l'àmbit de la ficció, Telecinco apostarà per 'L'agència', la ubicació de la qual seria dilluns, si 'El preu de...' finalment s'ubica els dimecres.
