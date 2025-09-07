Lo descubierto por Dani Tatay que cae como jarro de agua fría en 'Sueños de Libertad

Andrés, personaje de Dani Tatay, empieza a ver la manipulación de María sobre Julia. Este lunes 8 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña descubrió, a través de Julia, los planes de María sobre la adopción. Joaquín, por su parte, le ocultó la verdad a Luis mientras aumentaba la tensión con Luz. Además, Irene empezó a sospechar que su hermano no estaba bien y Luz le dijo algo inquietante. Entretanto, Gabriel cerró un acuerdo clave para la empresa.

Posteriormente, Claudia y Gema dejaron atrás sus diferencias tras una decisión inesperada, mientras Joaquín tomó partido y le reveló a Gema lo que sabía sobre don Pedro. Paralelamente, Marta volvió a escribir en su diario al pensar en Fina. Más tarde, don Pedro se negó a ceder el control y humilló a Joaquín, y la cena de los De la Reina se tensó con la llegada de Tasio y Gabriel.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Joaquín no encuentra el valor para contarle a Luis la verdad sobre Pedro. Don Pedro y Digna chocan por la confesión a Joaquín, mientras Cristina indaga sobre la enfermedad de Pedro y se desahoga con Claudia e Irene confirma lo peor sobre su hermano y se debate entre el perdón y la distancia.

Una inspección sanitaria complica aún más la crisis de la empresa, por lo que Don Pedro y Damián se ven obligados a unir fuerzas. Damián busca apoyo en Manuela tras su enfrentamiento con Tasio y Gabriel anima a María a insistir en la adopción antes de que sea tarde. Mientras, Andrés, personaje de Dani Tatay, empieza a ver la manipulación de María sobre Julia.