Qui és Quique Torito, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Quique Torito, col·laborador que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Quique Torito, un dels concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Quique Torito?
Quique Jiménez, àlies Torito (Palma de Mallorca, 1977), és reporter, presentador i col·laborador televisiu amb formació en Belles Arts i experiència en escenografia. Va començar en programes catalans abans de passar al format rosa i nacional, com 'TNT' i 'Qué tiempo tan feliç'. De fet, els seus reportatges al programa de María Teresa Campos els caps de setmana són dels més recordats.
Ha estat col·laborador de nombrosos espais com 'Viva la vida', 'Hora punta' i fins i tot presentador de 'Atrapa'm si pots' a la cadena autonòmica. Tanmateix, una de les seves col·laboracions més recents ha estat 'Zapeando' a laSexta.
