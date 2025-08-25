Gir de 180º per a Marta Costa després d’una arribada sorprenent a ‘La Promesa’
Àngela, personatge de Marta Costa a 'La Promesa', comparteix amb Curro la seva felicitat pel futur
Àngela, personatge de Marta Costa, comparteix amb Curro la seva felicitat pel futur. Aquest dilluns 25 d’agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Leocadia i Cristóbal van compartir un moment íntim a la que havia estat l’habitació de la marquesa. Manuel va fer un pas definitiu i es va disculpar amb Alonso després de la seva discussió i també va decidir refermar amb Toño la seva amistat. Per la seva banda, Catalina va demanar perdó a Martina mentre Àngela i Curro somiaven amb un futur junts a Zuric.
D’altra banda, Cristóbal va descobrir la relació entre Pía i Ricardo i, després de retreure al servei que l’hi haguessin amagat i l’hi haguessin mentit, va amenaçar Ricardo. Enora va descobrir que Simona era la mare de Toño i li va exigir explicacions. Per la seva banda, Leocadia va canviar les regles en la negociació amb Manuel fent-li una proposta que va deixar completament descol·locat el jove hereu.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', Enora demana explicacions a Toño sobre la relació amb la seva mare, però el jove es nega a donar-les-hi. Catalina i Martina anuncien a les seves parelles i al marquès la seva reconciliació, però ara han de pensar en l’estratègia de negociació per apropar-se de nou al baró de Valladares. La visita de la duquessa de Carril no ha aconseguit animar la Vera, sinó tot el contrari, en constatar la donzella que el retrobament amb el seu germà és més difícil del que ella pensava.
Àngela, personatge de Marta Costa, comparteix amb Curro la seva felicitat pel futur que els espera sense sospitar que l’aparició sorpresa d’algú farà miques la seva alegria. Pía i Ricardo estan preocupats per les conseqüències que tindrà la relació que mantenen de cara als senyors. La relació que hi ha entre Leocadia i Cristóbal és més llarga del que pensem, ja que el majordom confessa que li hauria agradat arribar quan la Cruz encara era al palau.
Més notícies: