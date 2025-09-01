Qui és Soraya Arnelas, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Soraya Arnelas, cantant que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Soraya Arnelas, una de les concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Soraya Arnelas?
Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1982) és cantant sorgida d''Operación Triunfo' el 2005. Després del concurs, va emprendre una exitosa carrera discogràfica amb nombrosos àlbums i col·laboracions, transformant-se en una figura del pop espanyol. De fet, va representar Espanya a Eurovisió 2009 amb el tema "La noche es para mí", quedant a la posició 24.
A televisió ha participat en altres formats, com a '¡A bailar!'. Es tracta d'un concurs de ball d'Antena 3 en què es va proclamar guanyadora. També va formar part de la setena temporada de 'Tu cara me suena', quedant a la setena posició.
