Suplanten la identitat de Maite Galdeano, que es veu obligada a intervenir a les xarxes
Maite Galdeano ha hagut de donar explicacions després d'una suplantació d'identitat a les xarxes socials
Maite Galdeano s'ha vist embolicada en una polèmica després de ser víctima d'una suplantació d'identitat a les xarxes socials. En plena polèmica per la relació amb la seva filla, aquest nou incident ha generat confusió i preocupació entre els seus seguidors.
Tot va començar quan va circular una imatge en què Maite Galdeano apareix en una llitera hospitalària, amb una via intravenosa i una mascareta. Aquesta anava acompanyada d'un text que culpava la seva filla, Sofía Suescun, del seu suposat ingrés. La fotografia, però, correspon a una hospitalització que va tenir lloc el 2022, però diversos mitjans de comunicació van replicar la informació sense confirmar-ne la veracitat.
Darrere d'aquesta desinformació hi ha un compte fals de TikTok que ha estat utilitzant contingut original de Maite Galdeano. Extreuen imatges de les seves stories d'Instagram per crear vídeos i respondre a usuaris com si fos ella. En aquestes publicacions, l'impostor aborda temes actuals, incloent-hi el recent enfrontament públic entre Sofía i Cristian Suescun, i fins i tot mostra escenes al domicili de la família, amb Maite Galdeano cuinant o entrenant al seu gimnàs.
Davant d'aquesta situació, Maite Galdeano va decidir sortir al pas mitjançant un comunicat al seu perfil oficial i verificat d'Instagram, on ha denunciat la suplantació: "A causa de l'enrenou a les xarxes de gent que s'està fent passar per mi amb comptes falsos, amb comentaris fora de lloc, us he de dir que l'únic compte que tinc jo de TikTok veritable la deixaré a continuació. La resta és tot fals, no feu cas".
Maite Galdeano també ha expressat el seu malestar per l'assetjament i la pressió que li ha generat aquesta falsa identitat digital. Cal destacar que, després d'un temps residint en un vaixell, Maite Galdeano acaba d'adquirir el seu primer habitatge en propietat. D'aquesta manera, ara ha compartit amb els seus seguidors el seu compte real de TikTok, @maitegaldeano69, en què no publica des del febrer.
Recordem que la suplantació d'identitat a les xarxes socials és un delicte tipificat a l'article 401 del Codi Penal. Contempla penes de presó que poden anar des de sis mesos fins a tres anys. De moment, no s'ha confirmat si Maite Galdeano emprendrà accions legals contra el responsable d'aquest delicte.
