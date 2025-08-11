L'últim comunicat de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez en plena polèmica familiar
Sofía Suescun ha decidit sortir en defensa de Kiko Jiménez en plena polèmica familiar a televisió
El silenci de Sofía Suescun va arribar al seu final aquest diumenge. Després d'una setmana marcada per fortes acusacions creuades, la jove ha volgut adreçar-se públicament a Kiko Jiménez, la seva parella, amb un missatge a les xarxes socials carregat d'afecte i suport.
En la seva publicació, Sofía Suescun no es va centrar en respondre a les crítiques, sinó en destacar el paper de Kiko Jiménez a la seva vida. "Enmig de tot el que està passant, vull que sàpigues que si hi ha alguna cosa que em manté dreta, ets tu", escriu. Assegura que ell és "la meva calma, el meu impuls i la meva abraçada segura quan tot fora trontolla", i li agraeix "ser sempre aquí amb mi, en les bones i en les pitjors, sense deixar-me mai de la mà".
"Sé que qualsevol altra persona hauria llençat la tovallola davant de tant d'atac, però tu ets fort, molt més del que la gent s'imagina. Pots amb tot i contra tothom, i aquesta força teva em dona seguretat i esperança cada dia", afegia.
En el seu escrit, Sofía Suescun també va expressar la seva admiració pel cercle familiar de Kiko Jiménez: "Sé que aquesta fortalesa també amaga un cor que sent i pateix. Igual que la teva meravellosa família, a qui admiro i que, sincerament, tant de bo tingués jo en una altra vida". I va afegir: "En nosaltres no existeix la rivalitat, només el desig de veure'ns créixer. M'emociona com t'alegres dels meus èxits com si fossin teus, com celebres els meus passos endavant amb la mateixa il·lusió que si els haguessis fet tu".
La col·laboradora va voler subratllar els pilars de la seva relació: "Aquesta generositat teva és un dels tresors més grans de la meva vida. El nostre s'ha de mesurar en respecte, en confiança i en amor del bo i, aquest, per sort, no ens el pot treure ningú". També va recordar gestos quotidians que per a ella són essencials: "Passi el que passi, mai oblidaré com em cuides amb els teus espectaculars menús que em cuines, com et preocupes per mi quan estic malalta o trista, i com sempre saps aixecar-me quan ho necessito".
El seu missatge va concloure amb una declaració d'amor: "La teva capacitat de perdó és impressionant i m'ensenya cada dia com de fort és el nostre amor. T'estimo més del que aquestes paraules poden dir, i encara que tot passi i canviï, l'únic que desitjo és continuar caminant al teu costat".
