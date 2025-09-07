Sale a la luz el nuevo proyecto de Leticia Iglesias tras dejar Informativos Telecinco

La carrera de Leticia Iglesias ha dado un giro inesperado. Tras once años presentando Informativos Telecinco, la periodista decidió cerrar su etapa en Mediaset con una emotiva despedida que sorprendió a los espectadores.

"Los últimos años, el último mes, las últimas 24 horas... Me habéis hecho sentir muy afortunada. Termina una etapa muy feliz en Mediaset. Gracias por arroparme. Compañeros de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro. Os sigo y os admiro", escribió en redes sociales, dejando claro el cariño hacia el equipo con el que trabajó durante más de una década.

Lejos de fichar por otra cadena, Leticia Iglesias ha optado por volver al terreno de la comunicación corporativa. Línea Directa Aseguradora ha anunciado su incorporación como directora de Comunicación Externa y Sostenibilidad, un cargo estratégico en plena fase de transformación de la compañía.

| Mediaset

En declaraciones recogidas por El Mundo, la periodista reconoció que la decisión no fue sencilla. "Al final que igual que los medios de comunicación los hacen las personas y los equipos, en las empresas también. Estos últimos 9 años he seguido vinculada a proyectos de comunicación y es una parte apasionante", ha dicho.

Además, confesó que la cercanía con el equipo de Línea Directa fue determinante: "A este equipo lo conocía y hace cosas súper interesantes en temas de seguridad vial, de estudios y cuando surgió esta posibilidad es lo que más me apeteció, que conocía a los equipos y que es una empresa más grande de los que pensamos".

La comunicadora asegura que afronta el reto con tranquilidad y gratitud, "en paz" y "sin deudas" respecto a la etapa televisiva que deja atrás. "Mediaset lo considero mi casa y sé que contaban conmigo para la temporada. No es pasarme al otro lado porque la información y la comunicación son vasos comunicantes que no se sueltan nunca. Lo hago con cariño, humildad y nostalgia", afirmó.

No se trata de un terreno desconocido para Leticia Iglesias. Antes de consolidarse en televisión, trabajó en medios como Radio Gallega, TVE-Galicia, Expansión TV y CNN+. Además, ya había desempeñado un cargo de responsabilidad similar entre 2014 y 2017, cuando fue directora de Comunicación de Coca-Cola España. En 2011 se incorporó a Mediaset como presentadora del matinal, y tras su etapa en la multinacional, volvió al grupo de Fuencarral hasta ahora.