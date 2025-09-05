Telecinco anuncia las novedades de 'Vamos a ver', con un fichaje como colaboradora

El mediodía de Telecinco arranca septiembre con aire renovado. A partir del lunes 8, 'Vamos a ver' regresa a la parrilla, de lunes a viernes, de 13:30h a 15h, con una temporada que refuerza su apuesta por la actualidad, la investigación y el entretenimiento. Al frente estará Patricia Pardo, que asume la presentación con la experiencia acumulada tras más de una década en primera línea televisiva.

La nueva etapa de 'Vamos a ver', producida junto a Unicorn Content, incorpora secciones centradas en salud, sexualidad y fenómenos virales. La información de calle se apoyará en un equipo de reporteros con rostros conocidos como Alejandro Requeijo, Luis Rendueles y Vanesa Lozano. A estos se unirán perfiles emergentes como Sheila Hernández (@es.decirdiario, casi un millón de seguidores en Instagram) y Álvaro L. Pajares, de Wokeup News.

El plantel de colaboradores de 'Vamos a ver' se refuerza con seis incorporaciones de distintos ámbitos profesionales: la abogada Carmen Carcelén, el psiquiatra forense y escritor José Miguel Gaona, la psicóloga y divulgadora Rocío Ramos-Paúl, el inspector del SUP José María Benito, el negociador y perfilador criminal Juan Manuel García López-Pincho y el politólogo y exmilitar Jasiel Paris.

| Mediaset

'Vamos a ver' dedicado a la prensa rosa y los realities contará con dos áreas fijas en plató. A este bloque se suma Anita Williams, que compartirá mesa con un amplio equipo de colaboradores ya consolidados como Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovanna González, Sandra Aladro, Alessandro Lequio, Carmen Borrego, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Omar Suárez, Kike Calleja, Antonio Montero, Alejandra Rubio y Cristina Tárrega. Además, Mariángel Alcázar aportará la última hora sobre la Casa Real y Ricardo Reyes seguirá la pista a la actualidad deportiva.

Como gran novedad semanal, 'Vamos a ver' dedicará los viernes a hablar de sexo. La psicóloga y sexóloga Ana Lombardía liderará esta sección con la intención de abordar la temática “sin tapujos ni tabúes”.