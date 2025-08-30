Telecinco posa data d'estrena a '¡Vaya Fama!' sense anunciar encara els seus presentadors
'Quina Fama!' ja té data per a la seva imminent estrena a Telecinco. Tot i que encara es desconeixen tots els detalls d'aquest nou format, que substituirà 'Socialité', la cadena ha revelat quan s'estrenarà. I ho farà abans del que s'esperava, el proper dissabte 6 de setembre, a les 13:15h.
"Quina Fama! Posarem cada famós al seu lloc. Gran estrena el proper cap de setmana", diu la promo que ha llançat Telecinco, en què es revela el logotip del format. En aquesta promo, a més, hi apareixen diversos famosos caricaturitzats, com Álvaro Muñoz Escassi, Iñaki Urdangarín o Julio Iglesias.
Recordem que 'Quina Fama!', produït per Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones'), narrarà l'última hora dels famosos amb un to àcid, irreverent i divertit. El format analitzarà les notícies de més impacte al món del cor amb exclusives, reportatges, investigacions i connexions en directe. Així com els ‘momentassos’ que protagonitzaran al plató el seu equip de col·laboradors i reporters.
Tanmateix, el format encara no té presentadors anunciats. Segons va revelar en exclusiva Poco Pasa TV, Telecinco ha fet càsting a vuit periodistes per posar-se al capdavant de 'Quina Fama!'. La favorita seria Carmen Alcayde, que tornaria a presentar després d'anys allunyada d'aquest rol, centrada en la seva faceta com a col·laboradora i concursant de realities, com 'Supervivientes' o 'GH DÚO'.
Una altra de les favorites seria Sonia Ferrer, que ja va fer el càsting d''El diario de verano' i està lligada a Mediaset com a col·laboradora d''En boca de todos'. Hi ha altres dues cares també conegudes pels espectadors de Telecinco que han fet el càsting, que són els presentadors Frank Blanco i Cristina Lasvignes; la col·laboradora de 'De Viernes'Patricia Pérez i Iván Reboso, tertulià de 'Fiesta'; i els periodistes Ricardo Altable i Fran Ramírez, poc reconeguts pels espectadors de Telecinco.
Amb 'Quina Fama!', Telecinco intentarà guanyar terreny en una franja dominada per 'La Ruleta de la Suerte'. Durant els darrers mesos, a més, 'D Corazón' també havia aconseguit superar 'Socialité'. De fet, des de la seva cancel·lació, el programa d'Anne Igartiburu ha aconseguit fins i tot superar el doble dígit, guanyant terreny al matí del cap de setmana.
