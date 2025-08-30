Telecinco pone fecha de estreno a '¡Vaya Fama!' sin anunciar aún a sus presentadores

'¡Vaya Fama!' ya tiene fecha para su inminente estreno en Telecinco. Pese a que aún se desconocen todos los detalles de este nuevo formato, que sustituirá a 'Socialite', la cadena ha revelado cuándo se estrenará. Y lo hará antes de lo esperado, el próximo sábado 6 de septiembre, a las 13:15h.

"¡Vaya Fama! Vamos a poner a cada famoso en su sitio. Gran estreno el próximo fin de semana", dice la promo que ha lanzado Telecinco, en el que se revela el logo del formato. En esta promo, además, aparecen varios famosos caricaturizados, como Álvaro Muñoz Escassi, Iñaki Urdangarín o Julio Iglesias.

Recordamos que '¡Vaya Fama!', producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones'), narrará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido. El formato analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones y conexiones en directo. Así como los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

| Telecinco

No obstante, el formato aún no tiene presentadores anunciados. Según reveló en exclusiva Poco Pasa TV, Telecinco ha hecho casting a ocho periodistas para ponerse al frente de '¡Vaya Fama!'. La favorita sería Carmen Alcayde, que volvería a presentar tras años alejada de este rol, centrada en su faceta como colaboradora y concursante de realities, como 'Supervivientes' o 'GH DÚO'.

Otra de las favoritas sería Sonia Ferrer, que ya realizó el casting de 'El diario de verano' y está ligada a Mediaset como colaboradora de 'En boca de todos'. Hay otros dos rostros también conocidos para los espectadores de Telecinco que han realizado el casting que son los presentadores Frank Blanco y Cristina Lasvignes; la colaboradora de 'De Viernes'Patricia Pérez e Iván Reboso, tertuliano de 'Fiesta'; y los periodistas Ricardo Altable y Fran Ramírez, poco reconocidos para los espectadores de Telecinco.

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco intentará ganar terreno en una franja dominada por 'La Ruleta de la Suerte'. Durante los últimos meses, además, 'D Corazón' había conseguido también superar a 'Socialité'. De hecho, desde su cancelación, el programa de Anne Igartiburu ha conseguido hasta superar el doble dígito, ganando terreno en la mañana del fin de semana.