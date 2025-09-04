Telecinco revela les novetats d''El programa d'Ana Rosa', amb incorporacions
'El programa d'Ana Rosa' anuncia nous col·laboradors i seccions per a la nova temporada
El 8 de setembre marca el retorn de 'El programa de Ana Rosa', que torna a ocupar la seva franja habitual de 9h a 13:30h. La veterana presentadora afronta un nou curs televisiu reforçant l'equip del matinal de Telecinco amb noves seccions, col·laboradors de prestigi i entrevistes que prometen marcar l'agenda política i social.
La jornada tornarà a començar amb l'editorial d'Ana Rosa Quintana, seguit de "La Firma". Aquest espai incorpora dues cares inèdites al matinal: Miriam González Durántez, reconeguda advocada especialitzada en comerç internacional, i Manuel Marín, director de Vozpópuli. Aquests compartiran anàlisi juntament amb figures ja consolidades com Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pedro J. Ramírez, Joaquín Manso i Ángela Martialay.
La política serà, com cada temporada, un dels pilars centrals de 'El programa de Ana Rosa'. Entre les novetats, destaquen les incorporacions de Macarena Olona i Esperanza Aguirre. S'afegeixen a la tertúlia juntament amb periodistes com Jorge Bustos, Adriana Cabezas, Cristian Campos i el mateix Manuel Marín. A més, Manuel Mostaza aportarà el seu coneixement com a expert en enquestes i tendències socials.
A aquest nucli s'hi sumarà l'àmplia llista de tertulians que habitualment formen part del debat: Fernando Garea, Fernando Berlín, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Esther Esteban, Pilar Santos, Antonio Caño, María Claver, Carlos Cuesta, Estefanía Molina, Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Gómez, José María Olmo, José Luis Gómez Pérez, Javier Casqueiro, Esther Palomera, Esteban Urreiztieta, Irene Tabera i Alejandro Entrambasaguas.
La cobertura d'actualitat es completarà amb espais de caràcter més especialitzat. Mario Picazo analitzarà el temps i Eduardo Bolinches se centrarà en economia. En l'àmbit dels successos, Manu Marlasca reforçarà la crònica diària acompanyat d'un equip multidisciplinari: periodistes com Alejandro Requeijo, Mayka Navarro o Dani Montero; el jutge José Antonio Vázquez Taín; advocats penalistes com Juan Manuel Medina o Emilia Zaballos; forenses com Miguel Gaona i José Cabrera; i Toni Castejón, portaveu sindical dels Mossos d'Esquadra.
La vessant més distesa arribarà amb "El Aperitivo", secció en què desfilaran noms coneguts de la cultura i l'espectacle com Ainhoa Arteta, Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez o Paloma Barrientos. També hi participaran directors de capçaleres del cor com Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) i Vicente Sánchez (Diez Minutos).
L'humor seguirà en mans de Carlos Latre, encarregat de parodiar els personatges més comentats del moment.
El primer convidat serà Alberto Núñez Feijóo, president del Partido Popular, amb qui Ana Rosa Quintana abordarà les claus polítiques i econòmiques de la rentrée. Un dia després, dimarts 9 de setembre, la protagonista serà Leire Díez, exmilitant socialista, que visitarà el programa després de la seva intervenció a la comissió del Senat sobre el "cas Koldo". Al llarg de la setmana, s'hi afegiran Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', i Santi Acosta, que estrenarà 'El precio de...'.
Més notícies: