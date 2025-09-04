Marta Riesco treu a la llum el projecte mai vist de Rocío Flores a Telecinco
Marta Riesco ha revelat la docu-sèrie protagonitzada per Rocío Flores i Antonio David Flores que preparava Unicorn Content
L'anunci del retorn de Rocío Flores a Telecinco a 'De Viernes' ha desfermat tot tipus de reaccions. El seu retorn a la televisió, després de gairebé tres anys d'absència i un veto que semblava definitiu, ha estat analitzat amb lupa a 'No somos nadie', on Marta Riesco no s'ha mossegat la llengua.
"Ens preguntem, per què ara? A què es deu? De què parlarà i com han estat les negociacions?", es preguntava María Patiño a l'inici del debat. Marta Riesco, per la seva banda, va interpretar el moviment com un canvi de rumb evident a la cadena: "Que fort. Bé, li han tret el veto que tenien a tota aquesta trama i aquesta és la penúltima que quedava, queda l'última i òbviament ella estava desitjant tornar a televisió".
Marta Riesco va recordar que durant anys va ser molt propera a la filla d'Antonio David Flores: "Bé sí, un que no ho sabíeu els altres però sí. És veritat que vaig compartir molt amb ella, formava part del que era una família per a mi". Tanmateix, quan se li va demanar que la definís, no va dubtar a qualificar-la de "freda, interessada i no tan ximple com creuen".
Sobre la possibilitat que Rocío Flores faci referència a ella a 'De Viernes', Marta Riesco va ser contundent: "Home jo soc la més vetada de tots llavors... A ella li agradaria crec, però sembla ser que a Mediaset la més perjudicial soc jo perquè soc l'única de qui no es pot parlar encara".
"M'agradaria que expliqués tot allò al que no em va respondre, em sembla que tothom té dret a parlar. Jo vaig donar la meva versió, però em vaig guardar molts detalls i sí que m'agradaria saber quina és la seva opinió i per què m'odiava tant i quin va ser el mal que jo li vaig fer", afegia.
La col·laboradora atribueix aquest retorn, a més, al paper que podria tenir Rocío Flores a 'Supervivientes All Stars': "Intueixo que anirà a defensar-la, però no crec que sigui els dijous, anirà els diumenges", va apuntar María Patiño. Marta Riesco, preguntada sobre motius econòmics, ho va negar: "No, de cap manera, em consta que té unes condicions econòmiques molt bones, no sé si la resta de la família, però ella viu molt bé, no torna per problemes econòmics, torna perquè li agrada la televisió i la necessita per ego".
Per a Marta Riesco, tot apunta que aquest moviment és només el principi: "Antonio David Flores també acabarà assegut". L'exreportera va denunciar a més el que considera una incoherència per part de Mediaset: "És una situació forta perquè penso si en aquell grup d'aquesta trama érem persones odiades per defensar una postura que per Espanya no era la correcta em sembla increïble que ara de sobte tots ells tornin allà excepte la que els va defensar a ells que vaig ser jo".
"Jo he tingut en el meu poder un dossier amb una presentació del que era el contra documental de Rocío Carrasco que era explicar la història de Rocío Flores i Antonio David de com ho van viure ells. Aquest dossier el va tenir Unicorn Content i la productora el va consultar a la cadena per veure com es portava a terme, i en aquell moment Mediaset va dir que aquell contra documental no es faria i va derivar en l'acomiadament d'Antonio David. Ara jo em pregunto si aquesta porteta que s'obre a 'De Viernes' acabarà amb aquell contra documental que ja estava escrit", ha explicat.
"El dossier es dividia en capítols i es rebatia cada capítol que Rocío Carrasco havia narrat al documental. En un principi volien que jo m'involucrés i ja s'havien reunit amb Unicorn Content que havia donat l'OK i va quedar en fase pausa quan la cadena, espantats per tot el que va passar, van dir 'el contra documental es farà, però no ara, cal deixar passar un temps'. Es va guardar aquell dossier, el que em pregunto és si aquest temps ja ha passat", revelava
