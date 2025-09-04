Telecinco anuncia els detalls de '¡Vaya Fama!' i revela la seva llista de col·laboradors
L'actualitat i l'última hora dels famosos arriben a Telecinco amb '¡Vaya fama!' amb Cristina Lasvignes i Fran Ramírez
La graella de Telecinco suma aquest cap de setmana una estrena carregada d'ironia i humor esmolat amb '¡Vaya fama!'. El programa, de la mà de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), s'estrenarà el dissabte 6 de setembre a les 13:15h amb la promesa de posar cada celebrity "al lloc que es mereix".
Més que un magazín convencional, l'espai es defineix com una mirada irreverent a la vida dels famosos. El seu comportament públic i privat tindrà conseqüències: les seves actituds determinaran la posició que ocupin en el peculiar "Aparador de la Fama". Aquest serà un rànquing visual que servirà com a columna vertebral del programa.
Els encarregats de donar ritme i ordre a aquest espectacle seran Cristina Lasvignes ('El Diario de Verano') i el comunicador i guionista Fran Ramírez. Tots dos estaran acompanyats per un ampli planter de col·laboradors amb experiència en la premsa rosa i la televisió. En formaran part Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares i Marta Peñate.
'¡Vaya fama!' s'emetrà en directe cada dissabte i diumenge, amb un set on les notícies de societat es barrejaran amb exclusives, connexions i reportatges, sempre amb un punt d'ironia.
D'entre els ingredients més originals de '¡Vaya fama!' hi ha dues propostes molt cridaneres. La primera són Los Famosetes, figures en miniatura fabricades en resina 3D que representen els principals protagonistes del paper couché. Aquestes rèpliques no només decoraran l'aparador del plató, sinó que podran ser entregades als mateixos famosos i servir com a eina d'interacció.
Dins del plató de '¡Vaya fama!' hi haurà un element que marcarà la diferència: la taula principal. Quan s'il·lumini, l'espectador sabrà que està a punt de revelar-se una exclusiva, una notícia d'última hora o un esdeveniment inesperat.
A més de la crònica social local, el programa tindrà un peu a Hondures. '¡Vaya fama!' comptarà amb la periodista Raquel Muñoz Campoy com a enviada especial als Cayos Cochinos, des de on narrarà l'última hora de 'Supervivientes All Stars'.
Més notícies: