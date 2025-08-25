Terelu Campos paraliza 'Fiesta' con una íntima confesión sobre María Teresa Campos

El recuerdo a Carmen Sevilla volvió a ocupar la parrilla de Telecinco. 'Fiesta' con Terelu Campos abordó la polémica gestión de Augusto Algueró JR sobre el legado y el entierro de la actriz. En el plató las opiniones se dividieron entre quienes defendían su discreción y quienes consideraban insuficiente el homenaje a una figura tan emblemática.

En medio del debate, la intervención de Terelu Campos se convirtió en uno de los momentos más comentados de 'Fiesta'. La presentadora decidió dar un paso al frente y hablar en primera persona, trasladando al caso de Carmen Sevilla lo que vivió junto a su madre en los últimos años. "Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que impidiera las visitas a su madre. Porque solo quienes han convivido con una enfermedad de deterioro cognitivo importante, sabe lo que es bueno y lo que no lo es para la persona que más quieres en el mundo", explicó ante sus compañeros.

Terelu Campos quiso dejar claro que las críticas hacia su familia por no permitir visitas a María Teresa Campos no respondían a un capricho, sino a una necesidad. "Es que ha habido muchas personas que reprochan que no la pudieron ver. A Teresa no se la pudo ver, porque ni Teresa quería, ni estaba para ver a nadie. Si ella hubiese sido feliz con una visita, ni mi hermana ni yo hubiésemos puesto el más mínimo problema, pero no le hacía feliz", explicaba.

| Telecinco

Con un discurso firme, la presentadora de 'Fiesta' puso el foco en la verdadera prioridad en situaciones de deterioro cognitivo. "Con este tipo de enfermos lo que hacemos es precisamente presionarlos con una visita. Cuando uno quiere y no se puede anteponer ¡No se puede ser egoísta! Hay que hacer el bien al enfermo", añadía.

Pero Terelu Campos no se limitó a defender la postura de Algueró JR. También compartió la sorpresa de muchos al comprobar la falta de un reconocimiento más visible a la memoria de la artista. "No entiendo por qué no está puesto el nombre de tu madre en la tumba", dijo directamente al hijo de Carmen Sevilla: "Para que la gente pueda darle un beso o una flor en agradecimiento".