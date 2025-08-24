Terelu Campos paralitza 'Fiesta' després de l'accident d'un membre de l'equip en directe
Telecinco va tornar a alterar aquest cap de setmana l'esquema habitual de 'Fiesta'. La cadena va apostar per iniciar l'emissió dominical amb la secció "Aires de fiesta", que tradicionalment es reservava per al tram final. D'aquesta manera, l'espai conduït per Terelu Campos va ocupar la franja de 16:00h a 17:30h, amb un començament carregat d'anècdotes.
Només començar, César Muñoz i Àlex Blanquer van presentar el menú televisiu del dia de 'Fiesta'. Minuts després, va irrompre en escena Terelu Campos, que va sorprendre el públic en aparèixer amb sabatilles en lloc de talons. Un canvi amb el qual va recordar la famosa aparició de Carmen Sevilla a El Telecupón.
"Però Terelu, que tens els talons aquí", li va assenyalar Àlex Blanquer en veure l'escena. La resposta de la presentadora de 'Fiesta' no va trigar a arribar: "Ahh, que me'ls havíeu amagat vosaltres". Terelu Campos va explicar després el gest: "Això és un gest a la gran artista de la qual parlarem avui a "Aires de fiesta", recordarem una de les artistes més estimades del nostre país, Carmen Sevilla. Repasarem la seva vida, la seva carrera i la seva trista pèrdua fa dos anys, marcada per la discreció i també la polèmica pel destí de les seves cendres".
L'inici, però, no va estar exempt de sobresalts, ja que, després de la capçalera, diversos col·laboradors van entrar al plató i un membre de l'equip es va afanyar a retirar les sabatilles de Terelu Campos. En aquesta cursa va acabar relliscant amb la catifa i va caure en directe. Terelu Campos va reaccionar a l'instant: "Som en directe, no et matis perquè no val la pena, companya".
De seguida, Belinda Washington es va aixecar per assistir la treballadora, que va poder abandonar l'estudi sense més problemes. Lluny de quedar-se en una mala estona, la mateixa Terelu Campos es va encarregar de treure ferro a l'assumpte amb una frase que va marcar l'inici del programa. "Diuen que els programes que comencen així funcionen després molt, espero que vostès diguin això serà avui una gimcana, doncs més o menys", deia amb humor.
