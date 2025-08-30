Terelu Campos paraliza 'Fiesta' por lo que se llega a decir sobre Kiko Rivera

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, tras once años de matrimonio y dos hijas en común, ha sacudido el panorama mediático. La pareja, que hasta hace poco parecía haber superado todas las dificultades, sorprendió con el anuncio de su ruptura. El tema se convirtió en eje central de 'Fiesta', donde los colaboradores no tardaron en dar sus puntos de vista.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Luis Rollán, que confesó su desconcierto: "Os puedo asegurar que yo vi una convivencia normal. Había cariño entre ellos. Por eso yo me he sorprendido", explicó, recordando que estuvo con ellos hace menos de un mes.

El comentario dio pie a un intenso debate en plató de 'Fiesta', con los colaboradores cuestionando cómo era posible mantener una relación aparentemente tan armónica justo antes de la separación. La respuesta llegó de la mano de Terelu Campos, quien defendió con firmeza la coherencia de esa situación: "Es totalmente posible cuando tú tienes un respeto por la persona que ha compartido tu vida durante 11 años y tu prioridad son tus hijos".

| @riverakiko, Instagram

La conversación se tornó más tensa cuando Amor Romeira consideró en 'Fiesta' que esa cordialidad era en realidad "engañar al público". Fue entonces cuando Terelu Campos, visiblemente molesta, replicó: "No es engañar al público. Yo decido lo que es mejor para mi familia, y eso no lo decides ni tú, como colaboradora, ni nadie del público. Lo decido yo".

"En esa decisión, la pareja marca los tiempos. Yo me he podido divorciar y amigos con los que cenábamos juntos se han quedado patidifusos.Son cosas que pueden pasar, no siempre te divorcias porque te estén matando; puedes hacerlo de una forma educada. La gente no se va matando por la calle", añadía la presentadora, provocando los aplausos del público.

Pese a las aclaraciones, algunos colaboradores de 'Fiesta' insistieron en que la cordialidad de Kiko Rivera e Irene Rosales resultaba difícil de entender. Terelu Campos, sin embargo, zanjó el debate con una reflexión que dejó claro su punto de vista: "Es que sois muy radicales. Uno se puede querer y separarse igualmente. La vida es otra cosa, no es la que solo uno dice. La vida es el conjunto de muchas vidas".