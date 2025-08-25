Anita Williams esclata contra 'Fiesta' i el que s'ha emès sobre les seves paraules sobre Montoya
Anita Williams acusa de manipulació a 'Fiesta' després d'una trucada en què parlava de Montoya
La tensió entre els concursants de 'Supervivientes' i els programes de Telecinco continua creixent. Després que Kiko Jiménez denunciés públicament sentir-se enganyat per 'Fiesta', ara és Anita Williams qui ha posat el crit al cel contra l'espai de cap de setmana.
Arran de la reaparició pública de Montoya en un concert, 'Fiesta' va emetre un extracte de la conversa que va mantenir amb Anita Williams. La jove va ser taxativa a l'hora de parlar de la seva exparella: "Ja he passat a un altre pla, és a dir, Montoya per a mi queda en el passat. No vull saber res d'ell, igual que ell no vol saber res de mi, crec que és passat i com més aviat s'oblidi de mi i jo d'ell és el millor que ens pot passar als dos".
"Estic en una altra ona, com més aviat ho superi millor per a mi i per a la meva salut mental, com a ell li encanta dir aquesta paraula. No és l'únic que ha estat malament aquests mesos, només que a mi no em cal victimitzar-me davant del món. Està malament perquè té molt d'ego, és el que li fa mal", va afegir. "El que hauria de fer és centrar-se en la gent que l'estima i no en la que l'odia", va sentenciar.
A més, va apuntar que no dubta que Montoya tornarà aviat a un plató: "És que diu que no ha sortit de casa seva i que està fatal, però l'han vist a Màlaga, a Elx, a Alacant, a Benalmàdena, ha sortit de casa seva i s'ho ha passat bé. Al final som personatges públics i la gent sap que ho hem deixat i m'arriben tot tipus d'informacions, una altra cosa és que les digui o no, perquè a mi m'és igual. Això és el que vull, que faci la seva vida, que estigui bé i que es recuperi ràpidament".
El que semblava una entrevista sense més transcendència va acabar amb un enfrontament obert amb 'Fiesta'. Després de l'emissió, Anita Williams va utilitzar les seves xarxes socials per desmarcar-se del programa i llançar un dur retret: "No penso agafar el telèfon a cap coordinador, ni a cap periodista, ni a cap col·laborador de TV més perquè de 10 o 20 minuts de trucada agafeu el que us dona la gana i tergiverseu tot".
"El programa que vulgui saber de mi que em truqui i en directe no s'interpreta malament res perquè surt de la meva boca i no podeu tallar al vostre gust", va sentenciar.
Més notícies: