La darrera humiliació a Seyran que dona un gir de 180° al seu futur a 'Una nova vida'
Ferit ha decidit actuar després del que ha passat a la televisió amb Seyran a 'Una nova vida'
En l’últim episodi de ‘Una nova vida’,les tensions familiars van esclatar en directe i sense possibilitat de retorn. La Seyran va decidir trencar el seu silenci i revelar davant de milions d’espectadors les humiliacions que havia patit durant anys a mans dels Korhan. La seva intervenció televisiva va deixar tothom bocabadat i, tot i que en Ferit va intentar impedir-ho per salvaguardar l’honor dels seus, no va aconseguir aturar-la a temps.
“Què volies aconseguir, Seyran?”, li ha cridat en Ferit tan bon punt s’ha retrobat amb ella a ‘Una nova vida’. El jove li ha retret que el seu únic motiu per revelar tota aquella informació era guanyar fama i fer-se un lloc en el món de la televisió.
Tot i que en Ferit no podia acceptar que la Seyran actués amb tanta fredor, ella s’ha mostrat inflexible, deixant el jove destrossat: “Ho és, Ferit, i ja està fet”. “Estàs plena d’odi”, ha arribat a dir ell, conscient que la reputació de la família era a la vora del precipici.
Tot i això, en Halis Korhan no va trigar a reaccionar i va moure fitxa immediatament després de la humiliació pública a ‘Una nova vida’. Lluny de deixar les coses en mans del destí, va imposar al seu nét una ordre taxativa: desacreditar la Seyran.
En Ferit, pressionat, va comparèixer davant de les càmeres per donar la seva versió de la història. Va relatar que la família Korhan sempre havia donat suport a la jove en els seus moments més difícils: havien pagat els seus estudis, li havien ofert estabilitat econòmica i fins i tot li havien donat llibertat per sortir de festa. Un discurs que pretenia deixar la Seyran com a desagraïda i els Korhan com a benefactors.
La part més dolorosa va arribar quan en Ferit va haver de parlar sobre la relació sentimental que mantenien. “Ens hem separat, però li desitjo el millor”, va afirmar amb un somriure forçat abans d’abandonar la sala.
La Seyran, descol·locada, va quedar sola sota l’implacable escrutini de la premsa. Envoltada de preguntes i sense entendre encara l’abast del que havia passat, la jove s’enfronta a un futur incert. Aconseguirà descobrir algun dia que en Ferit actuava sota les ordres del seu avi?
