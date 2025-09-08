La última humillación a Seyran que da un giro de 180º a su futuro en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida',las tensiones familiares estallaron en directo y sin posibilidad de retorno. Seyran decidió romper su silencio y revelar ante millones de espectadores las humillaciones que había sufrido durante años a manos de los Korhan. Su intervención televisiva dejó a todos boquiabiertos y, aunque Ferit trató de impedirlo para salvaguardar el honor de los suyos, no logró detenerla a tiempo.

"¿Qué querías conseguir, Seyran?", le ha gritado Ferit nada más reencontrarse con ella en 'Una nueva vida'. El joven le echó en cara que su único motivo para revelar toda esa información era ganar fama y hacerse un hueco en el mundo de la televisión.

Pese a que Ferit no podía aceptar que Seyran actuara con semejante frialdad, ella se mostró inflexible, dejando al joven destrozado: "Lo es, Ferit, y ya está hecho". "Estás llena de odio", alcanzó a decir él, consciente de que la reputación de la familia estaba al borde del precipicio.

| Mediaset

No obstante, Halis Korhan no tardó en reaccionar y movió ficha inmediatamente tras la humillación pública en 'Una nueva vida'. Lejos de dejar las cosas en manos del destino, impuso a su nieto una orden tajante: desacreditar a Seyran.

Ferit, presionado, compareció ante las cámaras para dar su versión de la historia. Relató que la familia Korhan siempre había apoyado a la joven en sus momentos más difíciles: habían costeado sus estudios, le habían ofrecido estabilidad económica e incluso le habían dado libertad para salir de fiesta. Un discurso que buscaba dejar a Seyran como desagradecida y a los Korhan como benefactores.

La parte más dolorosa llegó cuando Ferit tuvo que hablar sobre la relación sentimental que ambos mantenían. "Nos hemos separado, pero le deseo lo mejor", afirmó con una sonrisa forzada antes de abandonar la sala.

Seyran, descolocada, quedó sola bajo el implacable escrutinio de la prensa. Rodeada de preguntas y sin entender aún el alcance de lo sucedido, la joven se enfrenta a un futuro incierto. ¿Logrará descubrir algún día que Ferit actuaba bajo las órdenes de su abuelo?