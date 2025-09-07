La notícia més dura de Bahar que cau com una gerra d'aigua freda a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', la Bahar i l'Evren reben la pitjor notícia possible sobre el seu embaràs
Antena 3 emet aquest dilluns 8 de setembre, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després d'una nova entrega d''El Hormiguero'. Adquirida ja a més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, la Bahar es va sincerar amb l'Evren i li va confessar que de veritat l'estimava. A més, li va demanar matrimoni per demostrar-li que no tenia dubtes i tots dos es van fondre en un petó per celebrar el seu amor. Així mateix, l'Evren va confessar que en Timur li havia pres el lloc de metge en cap per un xantatge i va decidir explicar-ho en aquell moment perquè en Timur havia intentat posar en problemes el seu germà Cem.
La Bahar va descobrir que estava embarassada i ho va confessar a la seva amiga Çagla, i totes dues es van quedar en xoc. Per la seva banda, l'Evren es va emocionar moltíssim en descobrir que seria pare. Tanmateix, la Bahar va sentir que no era el moment, ja que no podia renunciar a la seva vida una altra vegada.
'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?
D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', l'Aziz està decebut amb la seva mare perquè s'ha sentit apartat amb el compromís entre ella i l'Evren. A més, li costa assimilar que la seva mare es casi amb un altre home. En Timur està molt deprimit després de saber que la Bahar està embarassada i li confessa la notícia a l'Efsun, que es queda molt sorpresa.
Els éssers estimats de l'Evren i la Bahar celebren amb ells la seva petició de mà, però la situació és una mica tensa i l'arribada de l'Efsun acaba d'espatllar-ho tot. Finalment, la Bahar i l'Evren reben la pitjor notícia possible sobre el seu embaràs.
Més notícies: