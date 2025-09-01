Qui és Valeria Ros, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Valeria Ros, còmica que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Valeria Ros, una de les concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Valeria Ros?
Valeria Ros (Getxo, 1986) és humorista, presentadora, guionista i monologuista. Formada en Comunicació Audiovisual i interpretació, va començar la seva carrera en monòlegs i es va donar a conèixer a 'La lengua moderna' i 'A vivir que son dos días'.
Des de 2019 fins a 2024 va ser una de les col·laboradores de 'Zapeando' (laSexta), fins i tot substituint Dani Mateo com a presentadora. També ha presentat 'Fboy Island España' (HBO Max) o 'Sexo, famosos y muñecas de trapo' (atresplayer) i va ser concursant de 'Tu cara me suena'. Actualment forma part de 'La revuelta' (TVE), el format de David Broncano, format pel qual va abandonar els seus projectes a Atresmedia.
