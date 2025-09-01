¿Quién es Valeria Ros, concursante de 'MasterChef Celebrity' en La 1?

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' llega a La 1 este lunes 1 de septiembre, a las 22:10h, con su primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera están a punto de abrir sus cocinas para recibir a nuevos famosos. Descubre quién es Valeria Ros, uno de los concursantes de esta nueva edición de 'MasterChef Celebrity'.

Recordamos que se pondrán el delantal de 'MasterChef Celebrity' los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; los colaboradores Rosa Benito, Quique Torito y Valeria Ros; el exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico David Amor; y el mago Jorge Luengo.

Por lo tanto, 'MasterChef Celebrity' buscará el relevo como ganador o ganadora de Inés Hernand. La comunicadora se unió a la lista formada por Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal y Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto y Miguel Ángel Muñoz.

Recordamos que la última edición de 'MasterChef Celebrity' medió un 14,1% de cuota y 881.000 televidentes a lo largo de sus doce entregas en la noche del lunes. El talent show, no obstante, consiguió liderar su franja en nueve de sus once emisiones. Se trata de la primera vez que el formato bajó del millón de espectadores, perdiendo casi 300.000 televidentes y casi dos puntos de cuota de pantalla respecto a la anterior temporada.

¿Quién es Valeria Ros?

Valeria Ros (Getxo, 1986) es humorista, presentadora, guionista y monologuista. Formación en Comunicación Audiovisual y actuación, comenzó su carrera en monólogos y se dio a conocer en 'La lengua moderna' y 'A vivir que son dos días'.

Desde 2019 hasta 2024 fue una de las colaboradoras de 'Zapeando' (laSexta), incluso sustituyendo a Dani Mateo como presentadora. También ha presentado 'Fboy Island España' (HBO Max) o 'Sexo, famosos y muñecas de trapo' (atresplayer) y fue concursante de 'Tu cara me suena'. Actualmente forma parte de 'La revuelta' (TVE), el formato de David Broncano, formato por el que abandonó sus proyectos en Atresmedia.