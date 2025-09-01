Qui és Valeria Vegas, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Valeria Vegas, un dels concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Valeria Vegas?
Valeria Vegas (València, 1985) és periodista, escriptora i documentalista. Es va llicenciar en Comunicació Audiovisual i ha estat referent en periodisme cultural i LGTBIQ+. El 2015 va publicar "¡Digo! Ni puta ni santa. Les memòries de La Veneno", biografia que va inspirar la reeixida sèrie 'Veneno' d'Atresmedia. També va publicar Vestidas de azul (2019), una anàlisi social adaptada com a sèrie el 2023.
Col·labora amb mitjans com Vanity Fair España, Shangay, Lecturas i Jot Down. A més, també és col·laboradora habitual a televisió en formats com 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3 o 'D Corazón' a La 1. En el passat també ho ha fet en altres projectes, com 'La hora de La 1'.
