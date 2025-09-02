Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa en su vuelta y después lidera MasterChef Celebrity
'El Hormiguero' regresa con el mejor arranque de su historia en audiencias desde Antena 3.
'El Hormiguero' regresa con el mejor arranque de temporada de su historia con un gran 21,1% y 2.347.000 espectadores desde Antena 3. Deja a 'First Dates' en un 8,2% y 898.000 seguidores, aunque es lo más visto del día desde Telecinco. 'El Intermedio' regresa de las vacaciones con un buen 6,9% y 772.000, mientras las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' (3,7% y 416.000) caen.
En prime time, 'MasterChef Celebrity' se hace con el liderazgo en audiencias de la noche con un fantástico 16,4% y 958.000 telespectadores. La película "Venganza asesina" tampoco funciona en el prime time de Telecinco con un escueto 6,6% y 388.000. La segunda opción de la noche, por lo tanto, es para 'Renacer' con un estupendo 12,9% y 840.000.
El estreno de 'Territorio Pampliega' pincha con un 4% y 303.000 seguidores en Cuatro: sube a un 5,6% en target comercial. En laSexta, la película "Extraction" no destaca en audiencias con un 4,6% y 334.000.
'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 8,6% y 720.000, mientras en La 2 sube a un 5% y 355.000. 'Y ahora Sonsoles' regresa con un estupendo 11,4% y 831.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona con un pobre 8,3% y 575.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' sigue en un 8,4% y 683.000.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 14,3% y 1.240.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con su doble episodio con un 14,4% y 985.000 y un 12,7% y 904.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 11,6% y 869.000 fieles desde La 1.
'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,7% y 633.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 19,6% junto a 1.564.000 telespectadores en Antena 3. Asimismo, 'Aquí la Tierra' consigue su mejor resultado en audiencias desde marzo con un estupendo 12,3% y 1.004.000 espectadores.
'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 15,8% y 256.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 13,8% y 422.000. 'Aruser@s' se mantiene a laSexta con un estupendo 13,6% y 271.000 telespectadores. 'La Mirada Crítica' (11,5% y 222.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (12,9% y 358.000). Por su parte, 'Espejo Público' se mantiene en un 11,6% y 283.000 desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 23,3% y 1.703.000 televidentes.
La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en su regreso alcanza un 13,5% y 1.487.000 espectadores en La 1: suma un 3,8% en La 2 y un 1,1% en el Canal 24 Horas.
Antena 3 es líder del lunes en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 1 de septiembre con un estupendo 15,3%. La 1 con un 12,3% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 8,2%. Por su parte, laSexta con un 6,2% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.
Este lunes, más de 25,5 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 54% total de la población. Hubo más de 2,4 horas de media de consumo por espectador.
