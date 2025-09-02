Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa en su vuelta y después lidera MasterChef Celebrity

'El Hormiguero' regresa con el mejor arranque de temporada de su historia con un gran 21,1% y 2.347.000 espectadores desde Antena 3. Deja a 'First Dates' en un 8,2% y 898.000 seguidores, aunque es lo más visto del día desde Telecinco. 'El Intermedio' regresa de las vacaciones con un buen 6,9% y 772.000, mientras las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' (3,7% y 416.000) caen.

En prime time, 'MasterChef Celebrity' se hace con el liderazgo en audiencias de la noche con un fantástico 16,4% y 958.000 telespectadores. La película "Venganza asesina" tampoco funciona en el prime time de Telecinco con un escueto 6,6% y 388.000. La segunda opción de la noche, por lo tanto, es para 'Renacer' con un estupendo 12,9% y 840.000.

El estreno de 'Territorio Pampliega' pincha con un 4% y 303.000 seguidores en Cuatro: sube a un 5,6% en target comercial. En laSexta, la película "Extraction" no destaca en audiencias con un 4,6% y 334.000.

'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'

| Antena 3

'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 8,6% y 720.000, mientras en La 2 sube a un 5% y 355.000. 'Y ahora Sonsoles' regresa con un estupendo 11,4% y 831.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona con un pobre 8,3% y 575.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' sigue en un 8,4% y 683.000.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 14,3% y 1.240.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con su doble episodio con un 14,4% y 985.000 y un 12,7% y 904.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 11,6% y 869.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,7% y 633.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 19,6% junto a 1.564.000 telespectadores en Antena 3. Asimismo, 'Aquí la Tierra' consigue su mejor resultado en audiencias desde marzo con un estupendo 12,3% y 1.004.000 espectadores.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 15,8% y 256.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 13,8% y 422.000. 'Aruser@s' se mantiene a laSexta con un estupendo 13,6% y 271.000 telespectadores. 'La Mirada Crítica' (11,5% y 222.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (12,9% y 358.000). Por su parte, 'Espejo Público' se mantiene en un 11,6% y 283.000 desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 23,3% y 1.703.000 televidentes.

La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en su regreso alcanza un 13,5% y 1.487.000 espectadores en La 1: suma un 3,8% en La 2 y un 1,1% en el Canal 24 Horas.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 1 de septiembre con un estupendo 15,3%. La 1 con un 12,3% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 8,2%. Por su parte, laSexta con un 6,2% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.

Este lunes, más de 25,5 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 54% total de la población. Hubo más de 2,4 horas de media de consumo por espectador.