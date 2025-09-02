Rosa Benito se ve obligada a pedir perdón por lo ocurrido en 'MasterChef Celebrity'

El arranque de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' dejó claro que la cocina no perdona. Entre los aspirantes, Rosa Benito vivió una de las noches más complicadas y se convirtió en el centro de las críticas del jurado desde el primer reto.

La prueba inicial, planteada como un homenaje a las raíces de cada concursante, obligaba a preparar tres aperitivos con un producto típico de su lugar de origen. A Rosa Benito le correspondió la gamba roja del Mar de Alborán, un ingrediente tan preciado como difícil de dominar.

Durante su presentación, la colaboradora se mostró confiada. Recordó cómo en los años de Yerbabuena, la finca donde residía Rocío Jurado, llegó a preparar una paella para setenta personas y aseguró que solía cocinar para toda la familia. Sin embargo, aquella seguridad se desvaneció en cuanto encendió los fogones de 'MasterChef Celebrity'.

| RTVE

Visiblemente nerviosa, Rosa Benito intentó justificarse antes de la valoración del jurado: "Pido perdón. Yo me he visto con cuatro gambones y no estoy acostumbrada a tener cuatro gambones". Su propuesta incluyó unas empanadillas que ella misma definió como "arrugadas", además de una tortilla y otro aperitivo, pero ninguno cumplió las expectativas.

El veredicto de los chefs de 'MasterChef Celebrity' fue contundente y Pepe Rodríguez no encontró nada rescatable en el resultado: "Pues sí, Rosa. La verdad es que bastante mediocres las tres elaboraciones. Las empanadillas llenas de grasa, la tortilla con una gamba ahí tirada". A su vez, Samantha Vallejo Nágera incidió en la falta de sabor: "Parece que esté todo lavado. Sin aliño ni nada".

La concursante alegó que se había "bloqueado" con el primer reto, aunque sus palabras no convencieron al jurado. El contraste fue todavía mayor al compararla con Juanjo Bona y 'Torito', quienes recibieron los elogios de la noche por haber sido los que mejor "han sabido entender la primera prueba".

En audiencias, el estreno de 'MasterChef Celebrity' ha liderado en el prime time de La 1 con un estupendo 16,4% de share y una media de 958.000 espectadores. Más de 3,1 millones de espectadores únicos conectaron con la emisión.