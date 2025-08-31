Lara Siscar se despide por sorpresa de 'Informe Semanal', que se queda sin presentador

Siguen los cambios en los formatos informativos de TVE y el último afectado es 'Informe Semanal'. De forma sorpresiva, Lara Siscar, su presentadora desde marzo de 2024, ha anunciado su marcha. Un movimiento que no había sido anunciado por la Corporación y que deja a 'Informe Semanal' sin presentador.

"Así despedimos el programa de hoy. Permítanme que aproveche para dar la bienvenida a una nueva etapa que está a punto de empezar. Ha sido un honor formar parte de un programa histórico y una audiencia exigente. 'Informe Semanal' les espera el sábado que viene, no falten, hasta la próxima", dijo Lara Siscar este sábado 30 de agosto.

Cabe destacar que Lara Siscar también se despedirá del Telediario fin de Semana tras seis años como presentadora. A partir del próximo sábado 6 de septiembre arrancará una nueva etapa con Marc Sala y Lourdes Maldonado, dejando fuera también a Igor Gómez. Sin embargo, todo apuntaba a que Lara Siscar se mantendría al frente de 'Informe Semanal'.

No obstante, tras esta despedida, se desconoce el futuro de 'Informe Semanal'. No sería descartable que Marc Sala o Lourdes Maldonado sean los encargados de coger las riendas del histórico formato de TVE. Sin embargo, a tan solo una semana de los cambios, todo es una incógnita.

| RTVE

De este modo, el lunes 1 de septiembre arrancará la nueva temporada de los Telediarios de TVE. La gran novedad será la llegada de Pepa Bueno a la segunda edición, con una entrevista en directo a Pedro Sánchez el mismo día del estreno. Este día también se incorporará a primera hora Lorena Baeza al matinal junto a Álex Barreiro.

Por su parte, Alejandra Herranz continuará al frente del Telediario 1, aunque ya ha retomado su trabajo tras las vacaciones. Finalmente, el sábado 6 de septiembre será el turno del estreno del Telediario Fin de Semana de la mano de Marc Sala y Lourdes Maldonado. Se desconoce el futuro de los rostros que han formado parte de los informativos durante esta etapa que termina, como Lara Siscar, Igor Gómez, Marina Ribel, Luis Guilera o Sirún Demirjián.