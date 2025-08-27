La sorprendente lista de invitados de 'El Hormiguero' para abrir temporada en Antena 3

El próximo lunes 1 de septiembre arranca en Antena 3 una nueva etapa de 'El Hormiguero'. El espacio conducido por Pablo Motos alcanzará este curso su vigésima temporada en televisión, la decimoquinta consecutiva en la cadena de Atresmedia. Y, como es habitual, lo hará con una primera semana repleta de nombres conocidos.

Durante el verano, 'El Hormiguero' ya había dejado entrever algunas pistas: su tradicional película de arranque y la foto que cada año comparte Motos junto a Juan, Damián y Marron. Faltaba, sin embargo, lo más esperado: los primeros invitados que pasarán por el plató de 7 y Acción. Una lista que ya ha sido confirmada oficialmente por Antena 3:

Lunes 1 de septiembre: Bertín Osborne y Sergio Ramos

Martes 2 de septiembre: Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Miércoles 3 de septiembre: Arturo Pérez Reverte

Jueves 4 de septiembre: Ester Expósito

El estreno de temporada de 'El Hormiguero' no podría ser más llamativo. La extraña pareja compuesta por Bertín Osborne y Sergio Ramos será la encargada de inaugurar la temporada, sin que de momento se haya desvelado el motivo de su visita conjunta.

El martes tomará el relevo Joaquín Sánchez, que acudirá junto a su mujer Susana Saborido. La pareja presentará la nueva temporada de 'Emparejados', formato que será protagonista esta misma semana en el FesTVal de Vitoria.

A partir del miércoles, 'El Hormiguero' recuperará la dinámica habitual con un solo entrevistado por noche. Primero con la visita del escritor y periodista Arturo Pérez Reverte y después, para cerrar la semana, con la actriz Ester Expósito, que pondrá el broche al arranque de curso televisivo.

Recordamos que el espacio de Antena 3 lideró en el 70% de ocasiones durante la temporada, aunque el dato ascendió a un espectacular 85% si hablamos de 2025. De hecho, finalizó el curso con una media de un 15,3% de cuota de pantalla, logrando ser el programa más visto del día hasta en 90 ocasiones en este curso. Cada noche, pasaron por 'El Hormiguero' una media de 4,6 millones de contactos, cosechando una media de 2 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.