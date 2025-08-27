Las palabras de María Patiño sobre Lydia Lozano en la nueva promo de 'No somos nadie'

'No somos nadie' ha lanzado una nueva promo con sus principales protagonistas antes de su estreno el próximo 1 de septiembre. El nuevo programa de Ten y Canal Quickie calienta el estreno con las primeras palabras de María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros. Una promo en la que señalan a Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, que son las dos grandes ausencias de este nuevo proyecto.

"¿María, te has enterado de que Lydia Lozano no quiere venir con nosotros?", pregunta Belén Esteban en la nueva promo de 'No somos nadie'. "¿Qué no quiere venir? Eso seguro que es porque está negociando con la cadena de en frente", suelta María Patiño. "¿A Lydia la quieren ahí? ¿Dónde la van a meter? ¿Con Calleja?", se pregunta Belén Esteban.

"No es la única que nos deja tirados", sentencia también María Patiño. "Chelo está muy calladita, como siempre", dice Kiko Matamoros, confirmando la salida de García-Cortés, que es la segunda baja de 'No somos nadie', también junto a Javi de Hoyos. "La que está callada es Lydia y no me quiero calentar", añade Belén Esteban. "Como se vaya al otro lado y no nos enteremos por ella que se prepare", concluye María Patiño la promo de 'No somos nadie'.

Recordamos que 'No somos nadie' arrancará cada día a las 15:30h. Recuperan el horario de 'Ni que fuéramos', que también daba inicio a sus emisiones a esta hora. No obstante, es una incógnita la hora de finalización del formato, aunque todo apunta a que se alargará hasta alrededor de las 20h.

De este modo, Belén Esteban y Kiko Matamoros liderarán el equipo de colaboradores de 'No somos nadie'. Además, se mantendrán Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí y Carolina Sobe, la mayoría de la última etapa de 'Tentáculos'.

Cabe destacar que el regreso de los colaboradores de 'La familia de la tele' no es una sorpresa para los seguidores de Ten. En las últimas emisiones de 'Tentáculos', ya se jugó, abriendo encuestas, con su futura vuelta a partir de septiembre. Unas entregas en las que también se confirmó la continuidad del formato diario, que no será 'Ni que fuéramos', ni 'Tentáculos'.