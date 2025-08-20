laSexta anuncia la noticia más importante sobre el regreso de 'Aruser@s' a la mañana

laSexta se prepara para el regreso del programa más madrugador de la televisión. Tras un mes y medio de vacaciones, el canal de Atresmedia ha arrancado la promoción de 'Aruser@s'. El espacio capitaneado por Alfonso Arús volverá el próximo lunes 25 de agosto para recuperar su liderazgo en la franja matinal.

"Hay cosas que haces cada mañana que no te gustan, pero otras sí. Vuelve 'Aruser@s', eso que haces cada mañana porque te gusta", dice la promo lanzada por laSexta.

La complicidad entre Alfonso Arús y su equipo ha sido clave para el éxito de un formato que triunfa todas las mañanas durante cuatro horas en pleno directo. 'Aruser@s' ofrece una forma diferente de empezar el día, combinando actualidad, entretenimiento, humor, tendencias y los vídeos más virales del momento. El espacio regresará con la intención de seguir siendo la ventana favorita de la audiencia para arrancar el día.

Esta temporada, 'Aruser@s' se volverá a enfrentar a los informativos matinales de Antena 3, La 1 y Telecinco. Justo después seguirá su batalla contra 'La Hora de La 1', 'Espejo Público' y el tándem de 'La Mirada Crítica' y 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.

| Atresmedia

En audiencias, 'Aruser@s' continuó un curso más liderando de forma absoluta y encadenó ya tres temporadas consecutivas invencible. Lo hizo con una media del 16,8% de cuota de pantalla, cerca de 370.000 seguidores de media y más de un millón de espectadores únicos. 'El Humorning' subió a su mejor marca histórica con un 14,8% (+0,8 puntos), siendo igualmente líder absoluto. De esta forma, el programa más madrugador fue líder absoluto en su franja completa de 07:00h a 11:00h con un 16% de cuota media.

Entre sus mayores liderazgos destaca el target comercial, donde asciende al 20,6%. Así como entre los espectadores de 35 a 44 años (18%), de 45 a 54 (22,5%) y de 55 a 64 años (21,1%). Dentro de los extraordinarios datos que consiguió durante su séptima temporada, destacaron los máximos conseguidos el 14 de octubre de 2024 con un 21% de cuota y el programa más visto con 486.000 espectadores el 19 de marzo de 2025.