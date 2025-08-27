Logo TVeo
Un astronauta camina por una alfombra roja rodeado de público y luces en un evento llamado FesTVal 2025
Así será la agenda completa del FesTVal de Vitoria, con las apuestas de la temporada
Así es la agenda completa del FesTVal de Vitoria, con las apuestas de la temporada

El FesTVal de Vitoria abrirá la temporada televisiva con estrenos de ficción y entretenimiento.

Xavi Oller

Vitoria se prepara para acoger un año más el FesTVal, el festival que marca el inicio de la temporada televisiva. Todas las cadenas y plataformas presentan sus principales apuestas para los próximos meses. Del 1 al 6 de septiembre, la ciudad recibirá hasta 17 estrenos, entre los que destacan 'Supervivientes All Stars', 'La Voz', 'MasterChef Celebrity' y 'Bailando con las estrellas'.

El calendario de presentaciones por grupos es el siguiente:

RTVE

  • 'Trivial Pursuit', concurso con Egoitz Txurruca (Martes 2 a las 16:30h)
  • 'Directo al grano', magacín con Marta Flich y Gonzalo Miró (Miércoles 3 a las 10:00h)
  • 'Sin gluten', comedia con Diego Martín (Miércoles 3 a las 17:30h)
  • 'Cuánto, cuánto, cuánto', game show de Eva Soriano (Jueves 4 a las 12:00h)
  • 'MasterChef Celebrity 10' (Jueves 4 a las 16:00h)
  • 'Generación Cannabis', documental sobre consumo de cannabis en jóvenes (Viernes 5 a las 14:30h)
Mika, Sebastian Yatra, Malú y Pablo López caminan hacia el frente en un escenario con humo y luz de fondo, cada una con un estilo de ropa llamativo y diferente en el tráiler de La Voz.
Así será la agenda completa del FesTVal de Vitoria, con las apuestas de la temporada | Atresmedia

ATRESMEDIA

  • 'La Voz', con Eva González y coaches Sebastián Yatra, Mika y Malú (Lunes 1 a las 15:00h)
  • 'Emparejados', con Joaquín Sánchez y Susana Saborido (Martes 2 a las 12:00h)
  • 'Las hijas de la criada', protagonizada por Verónica Sánchez y Alain Hernández (Miércoles 3 a las 15:30h)
  • 'Salvados', nueva temporada con Gonzo (Jueves 4 a las 13:30h)
  • 'Drag Race España', nueva edición del talent (Viernes 5 a las 11:00h)
  • 'Mar afuera',serie juvenil con Gabriel Guevara (Viernes 5 a las 12:30h)

MEDIASET

  • Mediaset Infinity,  con los estrenos del reality de casting de 'GH'  con Nagore Robles y 'Loco amor' con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli (Lunes 1 a las 10h)
  • 'Supervivientes All Stars',  con ex concursantes y Sandra Barneda (Lunes 1 a las 20:00h)
  • 'El precio de...',  programa documental con Santi Acosta (Martes 2 a las 10:00h)
  • 'Bailando con las estrellas', segunda temporada (Martes 2 a las 18:00h)
  • 'La agencia',  serie basada en 'Call my agent' con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano (Miércoles 3 a las 12:00h)
Fotografía de Sandra Barneda sonriendo en el estreno de Supervivientes
Así será la agenda completa del FesTVal de Vitoria, con las apuestas de la temporada | Mediaset

MOVISTAR PLUS+

ETB

  • Presentación de novedades (Martes 2 a las 11:00h)
  • 'Así se escribe un crimen', con Miriam Duque (Miércoles 3 a las 11:00h)
  • 'El otro lado de la mesa',  con Xabier García Ramsden (Viernes 5 a las 9:00h)

Además, también acudirá AMC Networks Internacional  con su habitual presentación de novedades del lunes a las 12h. En cuanto a las plataformas, Prime Video tendrá presencia el martes a las 14h con la serie 'Zoomers', protagonizada por Biel Rosell, que tendrá su estreno a las 20h. Además, Disney+ repite por segundo año consecutivo con el estreno de la serie 'Entrepreneurs' con un estreno a las 22h.

A nivel autonómico también habrá presencia de RTPA con la serie documental 'Asturies, el pasado que somos' el lunes a las 17h. Además, el sábado 6 de septiembre, a las 12h, TVG presentará su nuevo programa de entretenimiento llamado 'A miña gran cidade'. Finalmente, TVG, ETB y 3Cat se juntan para presentar su serie 'Pensión incompleta', grabada en cuatro lenguas.

