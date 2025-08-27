Así es la agenda completa del FesTVal de Vitoria, con las apuestas de la temporada
El FesTVal de Vitoria abrirá la temporada televisiva con estrenos de ficción y entretenimiento.
Vitoria se prepara para acoger un año más el FesTVal, el festival que marca el inicio de la temporada televisiva. Todas las cadenas y plataformas presentan sus principales apuestas para los próximos meses. Del 1 al 6 de septiembre, la ciudad recibirá hasta 17 estrenos, entre los que destacan 'Supervivientes All Stars', 'La Voz', 'MasterChef Celebrity' y 'Bailando con las estrellas'.
El calendario de presentaciones por grupos es el siguiente:
RTVE
- 'Trivial Pursuit', concurso con Egoitz Txurruca (Martes 2 a las 16:30h)
- 'Directo al grano', magacín con Marta Flich y Gonzalo Miró (Miércoles 3 a las 10:00h)
- 'Sin gluten', comedia con Diego Martín (Miércoles 3 a las 17:30h)
- 'Cuánto, cuánto, cuánto', game show de Eva Soriano (Jueves 4 a las 12:00h)
- 'MasterChef Celebrity 10' (Jueves 4 a las 16:00h)
- 'Generación Cannabis', documental sobre consumo de cannabis en jóvenes (Viernes 5 a las 14:30h)
ATRESMEDIA
- 'La Voz', con Eva González y coaches Sebastián Yatra, Mika y Malú (Lunes 1 a las 15:00h)
- 'Emparejados', con Joaquín Sánchez y Susana Saborido (Martes 2 a las 12:00h)
- 'Las hijas de la criada', protagonizada por Verónica Sánchez y Alain Hernández (Miércoles 3 a las 15:30h)
- 'Salvados', nueva temporada con Gonzo (Jueves 4 a las 13:30h)
- 'Drag Race España', nueva edición del talent (Viernes 5 a las 11:00h)
- 'Mar afuera',serie juvenil con Gabriel Guevara (Viernes 5 a las 12:30h)
MEDIASET
- Mediaset Infinity, con los estrenos del reality de casting de 'GH' con Nagore Robles y 'Loco amor' con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli (Lunes 1 a las 10h)
- 'Supervivientes All Stars', con ex concursantes y Sandra Barneda (Lunes 1 a las 20:00h)
- 'El precio de...', programa documental con Santi Acosta (Martes 2 a las 10:00h)
- 'Bailando con las estrellas', segunda temporada (Martes 2 a las 18:00h)
- 'La agencia', serie basada en 'Call my agent' con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano (Miércoles 3 a las 12:00h)
MOVISTAR PLUS+
- 'Informe Plus. Álvaro Benito. Cicatriz', (Jueves 4 a las 9:00h)
- 'La Caza. Irati',serie protagonizada por Megan Montaner, Roger Casamajor, Silvia Alonso y Félix Gómez (Jueves 4 a las 10:30h)
ETB
- Presentación de novedades (Martes 2 a las 11:00h)
- 'Así se escribe un crimen', con Miriam Duque (Miércoles 3 a las 11:00h)
- 'El otro lado de la mesa', con Xabier García Ramsden (Viernes 5 a las 9:00h)
Además, también acudirá AMC Networks Internacional con su habitual presentación de novedades del lunes a las 12h. En cuanto a las plataformas, Prime Video tendrá presencia el martes a las 14h con la serie 'Zoomers', protagonizada por Biel Rosell, que tendrá su estreno a las 20h. Además, Disney+ repite por segundo año consecutivo con el estreno de la serie 'Entrepreneurs' con un estreno a las 22h.
A nivel autonómico también habrá presencia de RTPA con la serie documental 'Asturies, el pasado que somos' el lunes a las 17h. Además, el sábado 6 de septiembre, a las 12h, TVG presentará su nuevo programa de entretenimiento llamado 'A miña gran cidade'. Finalmente, TVG, ETB y 3Cat se juntan para presentar su serie 'Pensión incompleta', grabada en cuatro lenguas.
Más noticias: