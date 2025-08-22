El importante cambio de Telecinco que afecta directamente a la emisión de 'De Viernes'

La noche del viernes se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para Telecinco. Con 'De Viernes' reducido a refritos y en caída libre de audiencia durante agosto, Mediaset ha decidido mover ficha. A partir de este 22 de agosto, 'First Dates' con Carlos Sobera pasará a emitirse también los viernes, de 22:00h a 23:30h, justo antes de la reposición de 'De Viernes'.

La apuesta no es casual, ya que 'First Dates' se ha consolidado como la única oferta capaz de mantener a flote el access prime time de Telecinco durante el verano. El dating show ha llegado incluso a superar el 10% de cuota en jornadas recientes, tanto con estrenos como con reposiciones. Mientras casi toda la programación del canal se hunde, el espacio de citas se ha convertido en el verdadero salvavidas de la parrilla.

El contraste con las audiencias de 'De Viernes' resulta evidente. Su primera reposición, el 1 de agosto, todavía logró un 10,1% y 618.000 espectadores, aunque una semana después cayó al 8,6% y 507.000. Más preocupante fue el resultado de la tercera reposición, el pasado 15 de agosto, que se desplomó hasta el 6,3% y apenas 374.000 seguidores.

| Mediaset

Con semejante tendencia, Telecinco no podía seguir inmóvil. La incorporación de 'First Dates' a la noche de los viernes busca insuflar aire fresco a una franja debilitada y, de paso, ganar tiempo mientras la cadena decide qué hacer con su prime time.

Queda por ver si el movimiento es puntual o el inicio de una nueva estrategia. Si la cita extra de los viernes funciona, no sería descabellado que Mediaset se planteara extender el formato también al fin de semana, como ya ocurría en Cuatro. Y es que, actualmente, las películas del sábado y '¡Allá tú!' el domingo tampoco están dando la talla.

Cabe destacar que actualmente 'First Dates' está emitiendo reposiciones tras unas primeras semanas de nuevos programas en Telecinco. No obstante, la idea inicial es que el dating show vuelva a Cuatro con el inicio de la nueva temporada televisiva. Será previsiblemente cuando llegue 'Supervivientes All Stars' el próximo 4 de septiembre cuando 'First Dates' arranque sus nuevas emisiones en el canal secundario.