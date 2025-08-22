El nuevo movimiento de Telecinco el fin de semana que afecta a 'Agárrate al sillón'

La franja matinal de Telecinco en sábado y domingo vive un terremoto constante. En menos de un mes, la cadena de Mediaset ha probado hasta cuatro opciones distintas sin conseguir que ninguna se consolide. Tras el adiós de 'Socialité', el canal ha ido improvisando con reposiciones de 'Universo Calleja', el fallido 'El gran show' y pases de 'Got Talent', pero las audiencias no han acompañado.

Ahora, Mediaset apuesta por un doble movimiento. De forma inmediata, Telecinco prepara el salto de otro de los formatos de su parrilla al mediodía del fin de semana. Sin embargo, el canal ya prepara para septiembre un nuevo proyecto que cogerá el relevo de 'Socialité'.

Y es que la sucesión de pruebas refleja la situación crítica que atraviesa la cadena en esa franja. 'Socialité' se marchó con un 6,9% de cuota, 'Universo Calleja' no pasó del 6,6%, 'El gran show' se hundió en un 4,6% y las reposiciones de 'Got Talent' apenas arañaron un 5,6%.

| Mediaset

De este modo, desde este sábado, 23 de agosto, 'Agárrate al sillón' tomará el relevo en la franja del mediodía. El concurso se emitirá en tres entregas consecutivas entre las 12:00h y las 15:00h. Con ello, la cadena busca mejorar los datos de arrastre hacia Informativos Telecinco, que la pasada semana apenas superó el 6% de cuota con menos de medio millón de espectadores.

Por lo tanto, a las 08:40h arrancarán las reposiciones de 'Got Talent', para dar paso a las 11:10h a 'Más que coches'. Justo después será el turno de 'Agárrate al sillón', a partir de las 12h. La decisión implica eliminar la segunda reposición de 'Got Talent', que no logró despuntar tras sustituir a 'El gran show'.

Mientras tanto, Mediaset ultima junto a Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La isla de las tentaciones') un nuevo espacio en directo titulado '¡Vaya fama!'. El programa, que aún no tiene fecha confirmada, se presenta como un magacín irreverente y con humor ácido sobre la vida de los famosos. Contará con reportajes, conexiones y un equipo de colaboradores que protagonizarán el espectáculo desde plató.