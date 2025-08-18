Comunicado de Anita Williams por lo ocurrido tras volver de sus vacaciones

Anita Williams ha sorprendido a sus seguidores con un comunicado muy diferente a los habituales. Después de pasar unos días en una casa rural junto a su familia, la influencer decidió utilizar sus redes sociales para reflexionar sobre la ola de incendios que asola España. Anita Williams ha destacado las carencias que, según ella, se repiten en cada crisis.

Durante su escapada, Anita Williams confesó que estuvo prácticamente incomunicada: sin televisión, sin noticias y apenas mirando el teléfono. Esa desconexión, según contó, le recordó a lo vivido en Honduras durante 'Supervivientes'. Pero el regreso fue un choque: "La realidad es otra", escribió al conocer el alcance de los incendios y las miles de hectáreas devastadas en todo el país.

En su publicación, quiso dar visibilidad a la tragedia y al sufrimiento de los afectados. "Incendios que siguen arrasando nuestra tierra, familias que lo han perdido todo, personas que están sufriendo y que necesitan de toda nuestra fuerza y apoyo. Hay que utilizar el altavoz para estas cosas así que me he puesto a escribir lo que opino y esto también se merece estar en mi perfil", escribía.

| Mediaset

Más allá del drama medioambiental, Anita Williams aprovechó para señalar una constante en situaciones de emergencia: la falta de recursos. Recordó que no es un problema nuevo y que ya se evidenció en la pandemia: "Hace años empezó con el COVID. Nos faltaba aire, nos faltaban camas, nos faltaban manos. Nos faltaban abrazos y nos sobraba soledad. La vida se nos escapaba detrás de las mascarillas y de cifras y, siempre la misma frase: faltaban medios. ¿Hasta cuándo?".

Su mensaje enlaza esa carencia de medios con otros episodios recientes que marcaron al país, desde la borrasca Filomena hasta la erupción del volcán de La Palma. La influencer resumió su descontento en una serie de preguntas que transmiten la frustración de ver cómo los desastres se repiten: "¿Hasta cuándo vamos a permitir que la historia se repita como un eco que nunca acaba? ¿Hasta cuándo vamos a normalizar la tragedia como si fuera parte del calendario? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como todo arde, se inunda o congela?".