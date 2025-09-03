Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa y lleva a 'Renacer' a liderar contra 'Dog House'
'Agárrate al sillón' sigue sin destacar en audiencias en la tarde contra 'Pasapalabra'.
'El Hormiguero' arrasa de nuevo en audiencias en su segundo día de la temporada con un 18,5% y 2.021.000 espectadores. Deja como segunda opción a 'First Dates' (8,7% y 918.000), que sube en Telecinco y supera a 'Viaje al Centro de la Tele' (5,3% y 7,7%) de TVE. La tercera posición del access prime time es para 'El Intermedio' (7,1% y 777.000), que sube en laSexta contra 'Viajeros Cuatro' (4,3% y 467.000).
'Dog House' se mantiene en audiencias en La 1 como sgunda opción con un 9,4% y 687.000 televidentes. La serie turca 'Renacer' gobierna la noche con un 12% y 836.000 fieles en Antena 3. La película "Vaya Vacaciones" marca un justo 9% y 535.000 espectadores desde Telecinco: roza el 11% entre el público femenino.
Por su parte, 'Código 10' regresa a Cuatro con un buen 6,2% y 362.000 telespectadores. 'El Taquillazo: Torrente 5' consigue un 5,9% y 405.000.
'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' en su segundo tramo sube a un 8,1% y 545.000 y en La 2 firma un 3,4% y 229.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 11,9% y 828.000 espectadores: lidera entre las mujeres con un 12,6%. 'El Diario de Jorge' se mantiene en un escueto 8,5% y 555.000 espectadores, mientras 'Tardear' se conforma con a un 9% y 703.000 seguidores. Por su parte, La Vuelta funciona en La 1 con un 11,5% y 965.000.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 14,3% y 1.218.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 14,2% y 931.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene en audiencias con un 11,2% de share y 806.000 espectadores.
'Agárrate al sillón' baja también a un pobre 7,3% y 582.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 20,2% y 1.579.000 fieles. Además, 'Aquí la Tierra' sube a un 10,3% y 831.000 espectadores.
'La Hora de La 1' sigue líder con un estupendo 15,9% y 265.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 12,5% y 361.000. 'La Mirada Crítica' (10,8% y 209.000) se mantiene flojo en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (11,1% y292.000), que sube a un 16% entre el público femenino. Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 11,5% y 263.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 22,8% y 1.622.000 fieles desde Antena 3.
Antena 3 lidera el martes en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 2 de septiembre con un 14,7% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,4%, mientras Telecinco se queda en un 8,3% como tercera. laSexta con un 6,6% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5%.
