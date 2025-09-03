Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa y lleva a 'Renacer' a liderar contra 'Dog House'

'El Hormiguero' arrasa de nuevo en audiencias en su segundo día de la temporada con un 18,5% y 2.021.000 espectadores. Deja como segunda opción a 'First Dates' (8,7% y 918.000), que sube en Telecinco y supera a 'Viaje al Centro de la Tele' (5,3% y 7,7%) de TVE. La tercera posición del access prime time es para 'El Intermedio' (7,1% y 777.000), que sube en laSexta contra 'Viajeros Cuatro' (4,3% y 467.000).

'Dog House' se mantiene en audiencias en La 1 como sgunda opción con un 9,4% y 687.000 televidentes. La serie turca 'Renacer' gobierna la noche con un 12% y 836.000 fieles en Antena 3. La película "Vaya Vacaciones" marca un justo 9% y 535.000 espectadores desde Telecinco: roza el 11% entre el público femenino.

Por su parte, 'Código 10' regresa a Cuatro con un buen 6,2% y 362.000 telespectadores. 'El Taquillazo: Torrente 5' consigue un 5,9% y 405.000.

'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'

| Mediaset, Atresmedia

'Malas Lenguas' en su segundo tramo sube a un 8,1% y 545.000 y en La 2 firma un 3,4% y 229.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 11,9% y 828.000 espectadores: lidera entre las mujeres con un 12,6%. 'El Diario de Jorge' se mantiene en un escueto 8,5% y 555.000 espectadores, mientras 'Tardear' se conforma con a un 9% y 703.000 seguidores. Por su parte, La Vuelta funciona en La 1 con un 11,5% y 965.000.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 14,3% y 1.218.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 14,2% y 931.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene en audiencias con un 11,2% de share y 806.000 espectadores.

'Agárrate al sillón' baja también a un pobre 7,3% y 582.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 20,2% y 1.579.000 fieles. Además, 'Aquí la Tierra' sube a un 10,3% y 831.000 espectadores.

| RTVE

'La Hora de La 1' sigue líder con un estupendo 15,9% y 265.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 12,5% y 361.000. 'La Mirada Crítica' (10,8% y 209.000) se mantiene flojo en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (11,1% y292.000), que sube a un 16% entre el público femenino. Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 11,5% y 263.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 22,8% y 1.622.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 2 de septiembre con un 14,7% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,4%, mientras Telecinco se queda en un 8,3% como tercera. laSexta con un 6,6% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5%.