La contundente decisión de José Manuel Seda tras la muerte de 'Valle Salvaje'

José Luis, personaje de José Manuel Seda, prohíbe a Alejo y Mercedes acudir al funeral de Julio. Este jueves 28 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', el dolor se apoderó de todos tras la inesperada muerte de Julio. La Casa Grande se vistió de luto para despedir a uno de sus miembros, dejando un vacío imposible de llenar. El desconcierto fue total, ya que nadie entendió lo que había pasado y la familia entera se sumergió en el desconsuelo.

Una confundida Ana se debatió entre guardar silencio o revelar lo que sabía de todo lo ocurrido tras haber ayudado a comprar el veneno a Úrsula. Por otro lado, Bárbara tuvo un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo. Quizás las palabras de Pedrito hicieron mella en ella y fueron el inicio de una nueva etapa para la joven.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis, personaje de José Manuel Seda, prohíbe a Alejo y Mercedes acudir al funeral de Julio, que se celebra en la Casa Grande. Además, el duque culpa de todo a quienes no son culpables. Nadie entiende lo que ha pasado y Úrsula guarda secreto sobre su plan, que ha acabado intencionadamente con la vida de Julio.

Por otra parte, doña Amanda anuncia que abandonará 'Valle Salvaje'. En cuanto a Francisco, el joven intenta ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín. Pero este juego de intereses amenaza con romper la amistad entre los dos muchachos.