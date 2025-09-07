Anita Williams rompe su silencio en 'Fiesta' y dice lo menos pensado sobre Montoya
Anita Williams reacciona desde 'Fiesta' a la entrevista de Montoya en 'De Viernes'.
El testimonio de Montoya en 'De Viernes', donde reconoció que había llegado a plantearse el suicidio tras su regreso de 'Supervivientes', ha provocado una reacción inmediata en televisión. Su expareja, Anita Williams, fue invitada a 'Fiesta' y terminó protagonizando uno de los momentos más emotivos de la tarde.
Nada más sentarse en el plató, Anita Williams dejó claro que desconocía el contenido de la entrevista: "No he visto nada, no tengo tiempo y tampoco me hace bien verlo". Minutos después, vio un extracto con la confesión más dura de Montoya, y la reacción de la colaboradora fue inmediata: "Me pilla todo nuevo. Yo venía aquí a hablar de 'Supervivientes' y estoy en shock".
"Me da muchísima pena que tenga que estar así y que haya estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse. Creo que es una persona que vale mucho, que es válido para todo, pero solo hace falta que lo tenga en su cabeza y no se detenga por nada, ni nadie. Se tiene que querer y querer mucho más la vida", expresaba en 'Fiesta'.
En su intervención, Anita Williams también abrió una ventana a su propio dolor: "Yo tampoco lo he pasado muy bien este verano. Intento sacar mi mejor cara, pero es todo demasiado. No estoy acostumbrada a esto y soy una persona con muchos escudos y que no muestro mi verdadero dolor porque pienso que no es necesario".
"Me remueve, es una situación difícil, le ha quedado muy grande, no ha sabido manejarlo por no tener recursos psicológicos para hacerlo", añadía. Ante la pregunta de si sospechaba que Montoya hubiera llegado a tal límite, ella respondía: "Conozco a Montoya y sé que cuando está mal lo pasa muy mal porque no lo sabe gestionar".
Preguntada por lo que le diría a Montoya si lo tuviera delante, Anita Williams se mostró conciliadora: "Le deseo lo mejor del mundo. Que se recupere pronto, que se centre en él y lo que le haga feliz y ojalá consiga la felicidad plena algún día. Me he dado cuenta en estos meses que se puede tener dinero, que se puede tener familia, que se puede tener trabajo y tener todo, pero no todo eso es suficiente para ser feliz a veces".
"A mí me han enseñado que un ciclo no se puede cerrar para bien o para mal sin hablar las cosas y a mí me falta una conversación pendiente con él", confesaba. Además, recordaba que habían pactado no dar ciertos detalles en televisión: "Yo soy consciente de que yo no tenía que haber dicho lo que dije en plató porque quedamos en que no íbamos a decir nada, pero cuando la gente explota, explota", añadía.
Pese a la tensión del momento, Anita Williams quiso despedirse con un mensaje esperanzador sobre su propio presente. "Estoy en el momento de resurgir como el ave fénix. He tocado fondo, fondo, fondo y ahora para arriba siempre", concluía en 'Fiesta'.
