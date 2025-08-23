Chelo García-Cortés revela su futuro tras rechazar volver a Ten con María Patiño

Chelo García-Cortés se pronuncia sobre su futuro profesional. Tras la cancelación de 'La familia de la tele' y las dudas sobre su continuidad en TVE, María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros han encontrado acomodo en un nuevo programa en Ten que llevará por título 'No somos nadie'. A ellos se sumarán Kiko Hernández y Marta Riesco, en un intento de recuperar la química televisiva que durante años mantuvo enganchada a la audiencia.

Pero en esta vuelta hay varias ausencias que ha sorprendido tanto a compañeros como a espectadores. Y es que Chelo García-Cortés ha decidido arrancar un nuevo rumbo profesional, lejos del equipo de 'Sálvame'. La periodista ha rechazado la oferta del programa de Ten, marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

Tras conocerse que no continuará en Ten, Chelo García-Cortés ha escrito en redes sociales una reflexión. "Me toca emprender una nueva etapa y con muchas ganas", escribía inicialmente.

Además, ha confirmado su futuro profesional: "Sigo en RTVE Catalunya con 'L'altaveu' y de momento es lo Que te puedo decir". Recordamos que Chelo García-Cortés forma parte del programa presentado por Danae Boronat, que será una de las principales apuestas de 2Cat, el nuevo canal en catalán de RTVE. No obstante, con sus palabras, deja claro que tendrá nuevos proyectos, lo que se suma a los rumores sobre su posible regreso a Telecinco.

Recordamos que Chelo García-Cortés se incorporó al equipo de 'Sálvame' en el año 2011, justo después del final de 'DEC' en Antena 3. Desde entonces ha estado ligada a La Osa Producciones, antes La Fábrica de la Tele, en multitud de proyectos. Entre ellos destacan también 'La Noria' o 'Abre los ojos... y mira'. Tras el final de 'Sálvame' hizo una breve aparición en 'Mañaneros' y fue colaboradora de 'Lazos de Sangre' antes del regreso de 'Ni que fuéramos' y posteriormente 'La familia de la tele'.

Otra de las que tampoco seguirá en la nueva etapa de los colaboradores de 'Sálvame' será Lydia Lozano tras dos décadas en el equipo. "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", ha asegurado la colaboradora. Con estas palabras, la periodista pone freno a una carrera marcada por la intensidad de la televisión diaria.