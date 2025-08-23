Un equipo de 'Vamos a ver' es escoltado por la policía tras unas amenazas de muerte
Un reportero de 'Vamos a ver' sufre en directo tras tener que ser escoltado por la policia.
La cobertura del tiroteo ocurrido en la provincia de Ávila, con un fallecido y tres heridos, puso en jaque este viernes al equipo desplazado por 'Vamos a ver'. El reportero Carlos Garayoa y su cámara se vieron obligados a abandonar la zona tras recibir amenazas y ser increpados por decenas de personas. La situación fue tan tensa que la Unidad de Intervención Policial tuvo que escoltarlos para garantizar su seguridad.
Desde plató, Patricia Pardo advirtió a los espectadores de lo sucedido antes de poder conectar con su compañero. "Los ánimos están muy caldeados allí, de hecho, todavía no podemos conectar con nuestro reportero, Carlos Garayoa, el motivo, es que ha sido amenazado", explicó.
Cuando finalmente intervino en directo, Carlos Garayoa describió lo ocurrido en primera persona: "Estamos perfectamente. Es verdad que hemos vivido un momento de tensión, tanto mi compañero como yo nos hemos llevado un buen susto. Nosotros hemos intentado simplemente hacer nuestro trabajo, nos hemos acercado al hospital donde había varios familiares de las personas heridas por el tiroteo".
"Nos hemos ido hacia la zona donde se produjo ayer el tiroteo y cuanto hemos sacado la cámara se han vivido momentos de muchísima tensión. Por nuestra propia seguridad nos hemos tenido que ir de allí", añadía.
Las imágenes emitidas mostraban a un grupo de personas increpando al equipo de 'Vamos a ver'. Patricia Pardo subrayó la gravedad de lo ocurrido: "La UIP es la que ha tenido que escoltar a Carlos Garayoa. Les adviertes siempre que el ambiente está muy caldeado, que es están viviendo episodios de mucha violencia... Pensábamos que la situación iba a estar más calmada, nada más lejos de la realidad, en cuanto ha llegado Garayoa con su cámara, se disponía a hacer un reportaje, colocarse para su punto de directo y vamos prácticamente fueron a pegarles".
"En cuanto los agentes de policía se dieron cuenta de la situación, lo sacaron de allí, ahora mismo los dos están tranquilos en el coche. Lo digo por la familia de los dos, no ha ocurrido nada, simplemente están cogiendo aire. Están buscando la ubicación idónea para dentro de unos minutos pues entrar cono nosotros en directo y explicarnos cómo está la situación", explicaba.
Las amenazas, sin embargo, fueron explícitas, como señaló la propia Patricia Pardo: "Os dicen que os van a quemar, ¿no? o eso me ha parecido escuchar". Carlos Garayoa confirmó después lo ocurrido: "Nos hemos llevado un gran susto".
