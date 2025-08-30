La inesperada visita que recibe Ángela Echaniz da un giro de 180º a 'La Promesa'

Vera atravesaba una etapa complicada en 'La Promesa', marcada por los recuerdos de su hermano. La añoranza se había hecho insoportable y la doncella necesitaba volver a verle. Sus compañeros, conscientes del dolor que arrastraba, se unieron y, tras muchos intentos, Federico ha llegado a 'La Promesa'.

Han pasado ya varios años desde que Vera, cuyo verdadero nombre es Mercedes, se distanció de su familia y llegó al palacio de los Luján. Su relación con el padre terminó de la peor forma, con una denuncia de por medio, lo que precipitó su huida.No ocurría lo mismo con su madre ni con su hermano Federico, con quienes mantenía un vínculo mucho más cercano.

Tiempo atrás, Lope tuvo ocasión de visitar la residencia de los Carril junto a Curro, en un arriesgado plan para seguir de cerca al padre de Vera. Durante esa misión, pudo conversar con Federico y descubrió cuánto echaba de menos a su hermana Mercedes. La incertidumbre estaba minando al joven, que sufría por no saber nada de ella.

| RTVE

Cuando Lope volvió a 'La Promesa', relató todo lo sucedido, y aquellas noticias reavivaron en Vera emociones que creía olvidadas. Fue entonces cuando Lope la animó a escribirle una carta, que acabó en manos de la duquesa de Carril, quien en un primer momento afirmó que Federico no deseaba verla. Sin embargo, la realidad era otra muy distinta: gracias a la insistencia de sus amigos, el reencuentro se hizo realidad.

El momento fue tan emocionante como esperado y los hermanos se abrazaron con fuerza, recuperando en segundos los años de distancia. La primera conversación no tardó en llegar: "Estás igual, salvo por ese uniforme. Qué raro se me hace verte vestida de doncella...", confesó Federico, sorprendido por la nueva vida de su hermana.

Ella, sin titubear, le respondió con sinceridad: "No echo de menos nada material, aquí soy muy feliz. El trabajo es duro, pero puedo vivir muy tranquila y, además, he encontrado el amor de mi vida".

Vera quiso explicarle los motivos que la llevaron a empezar de cero: "Cuando denuncié a padre, tuve que huir de casa sin rumbo. Hice lo que tenía que hacer. Me encontré con Lope en el campo por casualidad y, al verme tan desamparada, me dio un refugio aquí".

Pero las dudas de Federico eran inevitables: "¿Recoges lo que otros ensucian? ¿Les sirves la comida?", preguntó desconcertado. La doncella de 'La Promesa', firme en su decisión, fue clara: "Es un poco complicado de entender, pero en nuestro palacio yo era tremendamente infeliz y aquí todo lo contrario".