La decisión de Seyran que marca un punto de inflexión en 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 17 de agosto, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Seyran se quedó completamente impactada al ver que Pelin estaba embarazada. Decidió cortar su relación con Ferit e irse de la mansión. Ferit suplicó a Seyran que no le dejara y aseguró que él tampoco sabía nada, que llevaba mucho tiempo sin hablar con Pelin.

Aun así, Seyran no vio futuro a su matrimonio y consideró que Ferit tenía que centrarse en criar a su hijo. Kaya confesó a Suna que su objetivo era vengarse de Halis por todo el tiempo que habían estado apartados de la familia. Le dijo que si se casaban intentaría hacerla feliz y así ambos saldrían beneficiados.

| Atresmedia

En audiencias, 'Una nueva vida' ha estado el top de ficción de esta temporada. Ha sido la serie internacional más vista de la noche con una media de más de un millón de seguidores de media, junto a 2,6 millones de espectadores únicos y un 10,9% de cuota de pantalla.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit intenta frenar a Seyran para que vuelva a casa. Sin embargo, ella ha tomado una decisión y no va a dar marcha atrás porque necesita construir su propio futuro alejada de él. Además, cuenta con la ayuda de dos compañeras de la universidad que la acogen en su casa.

Esme está harta de los malos tratos que ha sufrido por parte de Kazim y le echa en cara el dolor que han tenido que soportar ella y sus hijas durante tantos años. Seyran no comprende cómo su hermana se ha casado con Kaya y que su única aspiración sea vivir en la mansión de los Korhan. Ferit continúa obsesionado con recuperar a Seyran porque está convencido de que sigue enamorada, pero ella asegura que tanto daño y mentiras han acabado con el amor tan puro que sentía.