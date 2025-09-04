Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa junto al gran estreno de 'Juego de Pelotas'
'Agárrate al sillón' sigue flojo en audiencias ante 'Pasapalabra' en la tarde.
Un día más, 'El Hormiguero' arrasa en audiencias con un estratosférico 21% y 2.248.000 espectadores. Impulsa a 'Juego de Pelotas', que lidera como el mejor estreno de un formato en los últimos dos años con un gran 18,6% y 1.393.000 desde Antena 3. En Telecinco, 'First Dates' es la segunda opción de su franja con un 9,5% y 986.000, mientras la película "La ciudad perdida" (8,6% y 477.000) no destaca también como segunda.
'¿Algo que declarar?' baja en audiencias a un escueto 7,4% y 244.000 espectadores en La 1. La película "Corazones de Acero" se conforma con un 5,4% y 308.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,6% y tan solo 150.000 espectadores en laSexta, después del estupendo 'El Intermedio' (7,3% y 779.000).
'Mañaneros 360' baja en audiencias en La 1
'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en el segundo tramo con un 8,2% y 554.000 y en La 2 firma un 3,3% y 226.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en la tarde con un buen 11,8% y 842.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,7% y 579.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue flojo un 8,6% y 686.000 espectadores. La Vuelta destaca con un 12% y 1.000.000 en la tarde de La 1.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,9% y 1.194.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 13,3% y 905.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 11,2% y 824.000 fieles desde La 1.
'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 8,1% de cuota y 634.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 20,8% junto a 1.577.000 en Antena 3: acaba por encima del 28%. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 9,4% y 748.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 16,1% y 256.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' baja a un 10,5% y 301.000. 'La Mirada Crítica' (11,7% y 215.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (10,7% y 278.000). Por su parte, 'Espejo Público' sigue en un 11,8% y 273.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,9% de cuota y 1.549.000 en Antena 3.
Antena 3 es líder del miércoles en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 3 de septiembre con un estupendo 15,7%. La 1 con un 10% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,4%. Por su parte, laSexta con un 6,4% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,8%.
