Audiencias: 'El Hormiguero' arrasa junto al gran estreno de 'Juego de Pelotas'

Un día más, 'El Hormiguero' arrasa en audiencias con un estratosférico 21% y 2.248.000 espectadores. Impulsa a 'Juego de Pelotas', que lidera como el mejor estreno de un formato en los últimos dos años con un gran 18,6% y 1.393.000 desde Antena 3. En Telecinco, 'First Dates' es la segunda opción de su franja con un 9,5% y 986.000, mientras la película "La ciudad perdida" (8,6% y 477.000) no destaca también como segunda.

'¿Algo que declarar?' baja en audiencias a un escueto 7,4% y 244.000 espectadores en La 1. La película "Corazones de Acero" se conforma con un 5,4% y 308.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,6% y tan solo 150.000 espectadores en laSexta, después del estupendo 'El Intermedio' (7,3% y 779.000).

'Mañaneros 360' baja en audiencias en La 1

| Antena 3

'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en el segundo tramo con un 8,2% y 554.000 y en La 2 firma un 3,3% y 226.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en la tarde con un buen 11,8% y 842.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,7% y 579.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue flojo un 8,6% y 686.000 espectadores. La Vuelta destaca con un 12% y 1.000.000 en la tarde de La 1.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,9% y 1.194.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 13,3% y 905.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 11,2% y 824.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 8,1% de cuota y 634.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 20,8% junto a 1.577.000 en Antena 3: acaba por encima del 28%. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 9,4% y 748.000.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 16,1% y 256.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' baja a un 10,5% y 301.000. 'La Mirada Crítica' (11,7% y 215.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (10,7% y 278.000). Por su parte, 'Espejo Público' sigue en un 11,8% y 273.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,9% de cuota y 1.549.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 3 de septiembre con un estupendo 15,7%. La 1 con un 10% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,4%. Por su parte, laSexta con un 6,4% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,8%.