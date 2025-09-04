TVE presenta 'Cuánto, cuánto, cuánto': 'Es una propuesta original y rompedora'

Una de las grandes apuestas de TVE para la nueva temporada es 'Cuánto, cuánto, cuánto' con Eva Soriano. En el marco del FesTVal de Vitoria, el ente público ha presentado este innovador formato, en el que la humorista estará acompañada por Aníbal Gómez. 'Cuánto, cuánto, cuánto' retará a celebridades y al público a enfrentarse en sorprendentes y divertidos retos de medición.

"Estamos emocionados porque lo consideramos el gran entretenimiento televisivo de la temporada. Es un homenaje a los grandes shows del pasado, pero muy renovados, con un humor muy imaginativo, como no puede ser de otra manera, con Encofrados Encofrasa y El Terrat. Están trabajando en un programa en directo, con humor, pero con mucho rigor", ha empezado la presentación Miriam García Corrales.

"Tiene como base el entretenimiento, el humor y la divulgación. Va a ser muy participativo gracias al directo, habrá participación desde casa, pero también iremos a pueblos", añadía la directora de entretenimiento de TVE.

'Cuánto, cuánto, cuánto' es una propuesta original y rompedora que combina competición, entrevistas y humor, basada en un concepto disruptivo. Retarán a invitados y espectadores a adivinar distintas magnitudes físicas, aplicadas a nociones tan diversas como el peso, la longitud, la temperatura, el volumen o el número de todo tipo de objetos, personas o lugares. Todo ello a través de pruebas dirigidas tanto al público como a los invitados, en un juego donde el humor se entrelaza con la precisión.

Desde averiguar cuántos huevos lleva una tortilla para 200 personas, hasta los decilitros que caben en la boca de un trompetista o la temperatura de la infusión que se está tomando una señora del público, 'Cuánto, cuánto, cuánto' planteará en cada entrega distintos retos de medición que se desarrollarán tanto en plató como en conexiones exteriores.

"Es un programa espectacular, con unos recursos de programa en directo, que es lo que más nos pone de esta producción. La televisión en directo requiere más responsabilidad, pero con Encofrados Encofrasa viajamos con gran sintonía. Tenemos un plató con 1600 metros cuadrados, 18 cámaras... Va a dar lugar a la que la gente desde sus casas se pique queriendo ganar y adivinar todo lo que vamos a cuantificar", ha explicado Lydia Cerrudo, responsable de El Terrat.

"Se puede jugar desde casa, aunque no sé si vamos a conseguir que España entera se obsesione con medir. Vamos a calcular tiempos, distancias, pesos... Todo es mesurable", añadía Ricardo Castela, responsable de Enconfrados Encofrasa.

Recordamos que Eva Soriano inició su trayectoria televisiva en RTVE como copresentadora del espacio de La 2 'Ese programa del que usted me habla'. En etapas más recientes ha brillado como presentadora de la tercera temporada de 'La Noche D' en el prime time de La 1. También destaca su participación en 'Las que faltaban', 'Late Motiv' y 'Tu cara me suena'; presentó 'Showriano' en Movistar Plus+ y, desde septiembre de 2021, conduce el matinal de radio 'Cuerpos especiales' en Europa FM.

"Creo que es un programa que me va como anillo al dedo, porque es un concurso, pero tiene mucha comedia. Me gusta que sea en directo, porque si recuerdo algo como cariño recuerdo el especial en directo de 'La noche D' con Chanel. Esa sensación de que cualquier momento la puedo cagar, pero también pasan cosas que no tienes previstas y que quedan maravillosas", ha explicado Eva Soriano.