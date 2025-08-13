Se revela la reacción de Kiko Jiménez tras conocerse la infidelidad de Sofía Suescun
Kiko Jiménez estaría en shock tras la exclusiva sobre la supuesta infidelidad de Sofía Suescun.
Giro inesperado en la relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Una revista ha asegurado que la joven podría haber mantenido encuentros secretos con el influencer Juan Faro. Una información que, según apuntaban, habría dejado su relación con Kiko Jiménez al borde de la ruptura.
"Soy la única persona que consigo hablar con Kiko y que conozco la primera reacción de Kiko porque soy yo quién le da la noticia de esta publicación. Kiko y Sofía estaban juntos y soy yo el que le dice que mañana sale esta información en Lecturas. La reacción de Kiko a mí me llama mucho la atención porque Kiko se queda en shock, no sabe reaccionar", relataba entonces Omar Suárez en 'Vamos a ver'.
Según Omar Suárez, el desconcierto fue absoluto: "Él se queda en silencio, y me dice, ¿cómo cómo que ha habido una infidelidad de Sofía? Y le digo que sí, y que él además era conocedor de esto. Y empieza a dudar y de repente me dice que igual esto es un montaje del propio Cristian, yo vi que se agarró a eso que no tenía mucho sentido. Luego él mismo empieza a recapacitar, y me dice 'y yo soy consentidor, o sea que Sofía me pone los cuernos y yo voy a seguir con ella como un gilipollas'".
"Me sorprende porque siempre Kiko conmigo me responde absolutamente a todo, además con energía y seguridad, y ayer se quedó tan tan en shock. A mí me da la sensación de verdad que esta historia ha podido existir, que Kiko era conocedor y a lo mejor lo han arreglado. Y el shock es que no esperaba que saliera publicado, pero es mi sensación", añadía el colaborador de 'Vamos a ver'.
Por su parte, Juan Faro, reaccionaba entre risas desde 'Vamos a ver': "¿Cómo te voy a contestar a eso y te lo voy a contar?".
De este modo, Omar Suárez insistía en que la actitud de Kiko Jiménez fue inusualmente comedida. "Lo que me sorprendió es que a medida que le fui contando todo él se limita a decir que 'bueno a esperar a ver que es lo que sale, a esperar a ver lo que dicen y que me encuentro'. Y eso es lo que más me sorprende", explicaba.
Adriana Dorronsoro, por su parte, recordaba en 'Vamos a ver': "Es verdad que Kiko otras veces reacciona riéndose o contestando". La presentadora cerraba con un matiz conciliador: "La reacción de Kiko es extraña, pero puede ser que esto haya pasado y hayan pasado una crisis que a muchas parejas les pasa y ya está".
