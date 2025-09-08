Acuerdo histórico: atresplayer llega al catálogo de Disney+ con sus contenidos

atresplayer y Disney+ anuncian un acuerdo histórico de contenido en el mercado español. Un trato sin precedentes entre el grupo líder de televisión en España y la plataforma global de streaming, que amplía sus audiencias y catálogos. Se trata de un acuerdo de integración que permite a Disney+ ofrecer a sus clientes más de 300 horas anuales de contenidos de atresplayer incluidas en la suscripción.

"Es un acuerdo pionero porque es la primera vez que dos grandes plataformas han alcanzado un acuerdo en el que atresplayer va a integrarse dentro de la plataforma de Disney+ con unos contenidos seleccionados como si fueran de la plataforma", arrancaba José Antonio Antón, director general de Atresmedia, la presentación.

Además, el directivo aportaba más detalles: "Es un acuerdo de larga duración, en el que a lo largo de los meses se irán incorporando contenidos. El primer estreno en llegar será 'Mar afuera', que el domingo 14 se estrenará en la plataforma estándar de atresplayer y dentro de Disney+. También 'La Voz', que se estrenará muy pronto, y la temporada se estrenará disposible entre los contenidos de atresplayer en Disney+".

| Atresmedia

A partir de este mes de septiembre, Disney+ ofrecerá series originales de atresplayer, programas de entretenimiento de máxima audiencia como 'Tu cara me suena' y series de Antena 3 como 'La Encrucijada' o 'Sueños de libertad'. Así como una selección de series del catálogo de Atresmedia, como 'Vis a Vis', 'Física o Química' o 'Aquí no hay quien viva'.

"Nos ofrece una gran variedad de géneros, de entretenimiento y ficción. Estamos muy contentos con el acuerdo y los contenidos que vamos a incorporar", explicaba Simon Amselem, Consejero Delegado de The Walt Disney Company España y Portugal.

"Este acuerdo es importante para estar a la cabeza de las nuevas tendencias. En Atresmedia fuimos pioneros con atresplayer, que no se ha replicado por nadie, y siempre hemos intentado estar en la vanguardia tanto en lo que se hacía como en cómo se hacía. Seguimos innovando y estando a la cabeza de lo que se hace en el mundo", añadía José Antonio Antón.

"Dos empresas tan importantes dentro del sector audiovisual que tenemos unos principios comunes nos ha permitido a lo largo de los años alcanzar distintos acuerdos. Esta sensación de innovación nos ha llevado a acuerdos previos, con unos primeros pasas que nos ha llevado a colaboraciones mayores", explicaba el directivo de Atresmedia sobre este pacto pionera.